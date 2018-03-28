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Dışişleri Müsteşarı Yalçın ABD’ye gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, 30 Mart’ta Amerika Birleşik Devletleri’ne çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın’ın Washington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, 30 Mart’ta Amerika Birleşik Devletleri’ne çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın’ın Washington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan’la yapacağı görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, ayrıca 8-9 Mart tarihlerinde Washington’da düzenlenen Çalışma Grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

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