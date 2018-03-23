Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB’nin Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını tamamen yitirdiğini söyledi. Patriot füze savunma sistemi konusunda ABD ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Aksoy, "Dışişleri Müsteşarı önümüzdeki hafta Washington’a gidebilir" ifadelerini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığında düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Sözcü Hami Aksoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren emekli Büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı’ya rahmet dileyerek başlayan Aksoy, şehit diplomatların anısını yaşatmak adına anıt ve plaket çalışmaları yapılacağını ayrıca bir belgesel çekileceğini kaydetti.

Son dönemde Almanya’daki seçimlerin ardından iki ülke arasında yapıcı bir atmosfer oluştuğunu dile getiren Aksoy, Almanya ile sürdürülen ekonomik ilişkilerin en az siyasi ilişkiler kadar öneme sahip olduğunu belirtti. Aksoy, "Almanya en önemli ticaret ortağımız, ikili ticaret hacmimiz 36 buçuk milyar dolar seviyesinde. Aynı zamanda Almanya’nın ülkemizde çok büyük yatırımları var, toplam 7 bin 110 Alman firmasının, 9 milyar dolarlık yatırımı mevcut. Ekonomik ilişkilerin bir diğer parçası da turizm. Turizm bizim çok güçlü olduğumuz bir sektör, dış politikamızı da destekliyor. 2017 yılında ülkemize gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 27 arttı. Yani Avrupa’da ülkemizi tercih eden turist sayısı giderek artıyor. Bu da yakın coğrafyamızdaki tüm sorunlara rağmen ülkemizin bir istikrar adası olarak kalmaya devam ettiğinin göstergesini oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"Almanya ile yakalanan olumlu havayı yeni hükümetle de sürdürmek istiyoruz"

Almanya’da koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını olumlu karşıladıklarını ifade eden Aksoy, "Almanya ile ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu havayı, yeni hükümetle de sürdürmek istiyoruz. Elbette eşit ortaklık çerçevesinde. Geçtiğimiz gün Merkel’in talihsiz açıklamasına şahit olduk. Zeytin Dalı Harekatı sivillere zarar vermeden, terörizmle mücadelenin nasıl yürütülebileceğine ilişkin emsal teşkil eden bir harekattır. Son dönemde Almanya’da İslam karşıtı ve ırkçı kesimlerin camilerimize yönelik saldırılarında artış görüyoruz. Yıl başından bu yana 20’den fazla camimize terör yandaşları tarafından saldırı düzenlendi. Alman basınından aldığımız bir bilgi, 2017 yılında camileri hedef alan 50 civarında saldırı gerçekleşti, aslında fazla söze gerek yok rakamlar her şeyi ortaya koyuyor. Avrupalı ortaklarımız terörizmle mücadelemizde yanımızda durmalılar. Alman makamlarından beklentimiz bu son saldırıların faillerinin bir an önce bulunup, yargı önüne çıkarılması ve yeni saldırıların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması" mesajını verdi.

"Bakan Zeybekçi Viyana’yı ziyaret edecek"

Bakan Çavuşoğlu’nun Avusturya’da gerçekleştirdiği çalışma ziyaretine de değinen Aksoy, "Üst düzey ziyaretlerle ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. İkili ilişkileri geliştirmek için temasları arttırmak konusunda da mutabık kaldık. Dışişleri Bakanlıkları arasında terörle mücadele, kültür ve konsolosluk gibi alanlarda istişarelerin devam etmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönemde Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi Viyana’yı ziyaret edecek" dedi.

AB ile oluşturulan çalışma grubu kapsamında değerlendirmede bulunan Aksoy, konuyu soğutmamak gerektiğini ifade ederek, "Müsteşarımız çok yakın zamanda, önümüzdeki hafta olabilir Washington’a bir ziyaret gerçekleştirecek. Çalışma grubunun sonuçlarının değerlendirmesi yapılacak" ifadelerini kaydetti.

Rusya ile ilişkilerin son derece olumlu ilerlediğini aktaran AKsoy, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, TürkAkım gibi dev projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. "AB Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını tamamen yitirmiştir"

Açıklamaların ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aksoy, 26 Mart’ta gerçekleştirilecek Varna Zirvesi hakkında, Zirve’nin AB-Türkiye ilişkilerinde bir hareketlilik oluşturmasını beklediklerini aktardı. Aksoy, "Göç alanındaki iş birliğimiz kapsamında 2’nci 3 milyar euro’luk fonun tahsis edilmesine dair bir adım atıldı, biz bu sürecin hızlandırılmasını bekliyoruz. Ayırca AB Zirvesinde yine Rum-Yunan tezlerine hizmet eden ülkemiz aleyhine kabul edilemez ifadeler içeren bir yazımla karşı karşıya kaldık. AB bu iki ülkeye sadece üye oldukları için, haklı olup olmadıklarına bakmaksızın destek veriyor. AB Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını tamamen yitirmiştir. AB’nin üçüncü bir taraf olarak görülmesi mümkün değildir. Biz AB ile olumlu bir gündem oluşturmaya çalışırken bu tarz kararlar yapıcı bir sonuç doğurmayacak. Somut adımlar konusunda ise Gümrük Birliğinin güncellenmesini, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster’ın görevine son vermesiyle ilgili konuşan Aksoy, "Bu nöbet değişiminin, ülkelerimiz arasındaki sorunların çözümü için var olan çabaları güçlendirmesine vesile olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.