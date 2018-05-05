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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 12:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, ABD'li sözcünün Afrin açıklamalarına yanıt vererek, "Afrin'e geri dönüşü engelleyen PYD/YPG'nin kendisidir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Sözcüsü'ne Afrin yanıtı... Aksoy, "ABD Afrin ile ilgili teyit edilmemiş varsayımlar üzerinden talihsiz bir açıklama yapmıştır. Afrin'e geri dönüşü engelleyen PYD/YPG'nin kendisidir" dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 3 Mayıs tarihli basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatı hakkında PYD/YPG terör örgütünün karalama kampanyasının etkisi altında kalarak, teyid edilmemiş varsayımlar üzerinden talihsiz bir açıklama yapmıştır.

Her şeyden önce, Afrin’e geri dönmek isteyen yerel halkı engelleyen PYD/YPG’nin kendisidir. Anılan terör örgütü böylelikle Türkiye’ye karşı yürüttüğü kara propaganda faaliyetlerine malzeme devşirmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan, PYD/YPG’nin şehire yerleştirdiği çok sayıdaki mayın ve el yapımı patlayıcının geri dönüşleri zorlaştıran bir güvenlik tehdidi oluşturduğu da vakıadır. Türkiye Afrin’deki durumu normalleştirmek ve yerel halkın güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için çabalarını sürdürmektedir.

Mevcut şartlar altında Afrin’deki insani durumun “derin endişe” kaynağı olduğu iddiası tamamen temelsizdir. Suriye’nin kuzeyinde asıl endişe kaynağı müttefikimiz olarak bildiğimiz ülkelerin PKK/PYD/YPG’li teröristlerle sürdürdükleri işbirliğidir.

Esasen, Zeytin Dalı Harekatı terörle mücadelenin sivillere zarar vermeden de yürütülebileceğini göstermiştir. İnsani yardım örgütlerinin Afrin’e geçişlerine izin verilmesi konusunda yapılan çağrının muhatabı da Türkiye değildir. Zira, ülkemiz Birleşmiş Milletler’in Afrin’e yönelik insani yardım konvoyları için gerekli her türlü kolaylığı göstermektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin ABD Hami Aksoy

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Siyasi bir zekası olmayan insanların bu devletin önemli kurumlarında olması ne kadar üzücü.. Bu kadar şey olmuş hala müttefikimiz olarak bildiğimiz diyebiliyorsun.. Cesur olun, yürekli olun bizi böyle korkakca cümlelerle yönetmeyin! 1 ileri 2 geri olmaz..
rusyaya’da rest çektiniz sonra gidip özurdıleyıp yalvardınız barısmak için şimdi aynısını amerikayada sallıyorsunuz gucunuzun yetmıyceği lafları söylemeyin
Sıfır sorun ile dış politika bir tane dostumuz kalmadı.Kıbrısı ege deki adamları kaybettiler.
@mili_demokritos06 o adalar bizimdide haberimiz mi yok o adalar kaybedildi çok oldu Lozan da Lozan da Türk'ün türkten başka dostuda yoktur atalarımızın dediği gibi
@mili_demokritos06 kisminden belli rum oldugun senden zaten dogru bir söz beklenmez vatansız..güruh.seni.
Topunuz gelin
EY TERÖR DEVLETİ VE ONUN KÖPEKLERİ TERÖR'ÜST SÜRÜLERİ SİNİN İÇİMİZDEKİ UZANDINIZ UŞAK VE HAİNLER HAK ETTİĞİNİZ VE AKITTIĞINIZ KANDA BOĞULACAKSINIZ
her sert yapışınızda ne hikmetse dolar fırlıyor
Hani bilmem kaç bin terörist etkisiz hale getirilmişti .
Patriot alma sözü verdiler , Şeker fabrikalarını sattılar ABD ye bu bu defa sert çıkarak ne alma sözü verildi ki meraktayım valla aydınlatana minnet duyarım.
HOŞT ABD AVRUPA UŞAĞI MANDACI SOYSUZLAR DEVLET NEDİR BAĞIMSIZLIK NEDİR ANLAMAZ ANLASA IRAK, SÜRİYE FİLİSTİN AFGANİSTAN VS DEVLETLERE BAKAR AMA SİZİN GİBİ UŞAKLAR BUNLARI ANLAMSI ZOR GÜCE TABAN ZAVALLI YARATIKLAR SÜRÜSÜ
İlk önce atar yapılır. Hım 2 gün sonra patriot hava savunma sistemi abd den itina ile alınır.
herkes siyasetci olmuş aamk sanki bütün devletler dostun arkadasında arayı hukumet bozdu.bos bos konusmayın.seklini tavrını belli edersin ama ulkelerle ipleri koparamazsın sozlesmeler var alınan yardımlar var ticaret var.yok rusyaya kafa tuttu sonra barısmak için yalvardı.gerekirse yalvaracak tabi kimse sana fuze savunma sistemi vermezken onlar veriyor.bu işler coluk cocuk işi değil.hiçbirsey dısardan göründüğü gibi değil.arkadasınla kusmuyorsun cocuk gibi trip atamazsın ülkenin menfaati icin özür dileyeceksin bunun adı siyaset
Sert yanıt! yahu bunun yumuşağını merak ediyor insan!
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