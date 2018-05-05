Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Dışişleri Sözcüsü'ne Afrin yanıtı... Aksoy, "ABD Afrin ile ilgili teyit edilmemiş varsayımlar üzerinden talihsiz bir açıklama yapmıştır. Afrin'e geri dönüşü engelleyen PYD/YPG'nin kendisidir" dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 3 Mayıs tarihli basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatı hakkında PYD/YPG terör örgütünün karalama kampanyasının etkisi altında kalarak, teyid edilmemiş varsayımlar üzerinden talihsiz bir açıklama yapmıştır.

Her şeyden önce, Afrin’e geri dönmek isteyen yerel halkı engelleyen PYD/YPG’nin kendisidir. Anılan terör örgütü böylelikle Türkiye’ye karşı yürüttüğü kara propaganda faaliyetlerine malzeme devşirmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan, PYD/YPG’nin şehire yerleştirdiği çok sayıdaki mayın ve el yapımı patlayıcının geri dönüşleri zorlaştıran bir güvenlik tehdidi oluşturduğu da vakıadır. Türkiye Afrin’deki durumu normalleştirmek ve yerel halkın güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için çabalarını sürdürmektedir.