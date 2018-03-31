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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: “FETÖ’nün gerçek yüzü, Kosova’da bir kez daha tüm dünyaya sergilendi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 23:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Kosova’dan sınır dışı edilen şahısların Priştine Büyükelçiliğimizde bulunduğunu söyleyerek Büyükelçiliğimizi ve başta Büyükelçimiz olmak üzere orada çalışan görevlilerimizi hedef gösteren provokasyon amaçlı haberler asılsızdır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Kosova’dan sınır dışı edilen şahısların Priştine Büyükelçiliğimizde bulunduğunu söyleyerek Büyükelçiliğimizi ve başta Büyükelçimiz olmak üzere orada çalışan görevlilerimizi hedef gösteren provokasyon amaçlı haberler asılsızdır. Bu tür kötü niyetli medya manipülasyonlarını da şiddetle reddediyor ve kınıyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’ye sınır dışı edildiği bildirilen FETÖ mensuplarının Priştine Büyükelçiliğinde bulundukları gerekçesiyle Büyükelçilik önünde gösteri yapılması hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. FETÖ’nün gerçek yüzünün, Kosova’da Türkiye ve temsilcilikleri aleyhine giriştikleri eylemlerle de bir kez daha tüm dünyaya sergilendiğini belirten Aksoy, “Kosova makamlarına, ülkedeki Türk vatandaşları, temsilcilikleri, görevlileri ve şirketlerinin emniyetinin öncelikle ev sahibi ülke olarak Kosova’nın sorumluluğunda olduğu hatırlatılmış olup, uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde hareket etmeleri beklenmektedir. Ayrıca dostlarımızın bu terörist örgüt üyelerinin ve onları destekleyen çevrelerin yönlendirmelerine karşı dikkatli ve tavizsiz bir yaklaşım içinde olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Medyada Kosova’dan sınır dışı edilen şahısların Priştine Büyükelçiliğinde bulunduğunu söyleyerek Büyükelçiliği ve başta Büyükelçi olmak üzere orada çalışan görevlileri hedef gösteren provokasyon amaçlı haberler asılsız olduğunu aktaran Aksoy, “Bu tür kötü niyetli medya manipülasyonlarını da şiddetle reddediyor ve kınıyoruz” dedi.

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