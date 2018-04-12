HABER

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Gazze’de yaşanılanların tüm sorumluluğu İsrail’dedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "İsrail, Gazze’de silahsız Filistinlilere karşı güç kullanmaya devam ediyor.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "İsrail, Gazze’de silahsız Filistinlilere karşı güç kullanmaya devam ediyor. Bu yaşanılanların tüm sorumluluğu İsrail’dedir. Uluslararası toplumu İsrail’in artan saldırganlığını sona erdirmek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bölgede huzur ve barış için tek yol var, İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlallerinin sona ermesi ve 1967 sınırları dahilinde Başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması. Biz bu yönde çalışmalarımıza ısrarlı bir şekilde devam ettirmeye kararlıyız" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirme yapan Aksoy, Fırat Kalkanı Harekatı’ndan sonra 160 bin Suriyeli’nin bölgeye döndüğünü ifade ederek, "Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra da en az 200 bin Suriyelinin Afrin’e geri dönmesini bekliyoruz. Afrin bölgesinde insani yardımlarımız da devam ediyor. Krizin başından beri bölgeye 40 bin insani yardım malzemesi taşıyan kamyon gönderildi. Buradaki malzemelerin toplamının 630 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz" bilgisini verdi.

"Türkiye eş sunucu oldu"
ABD’nin BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu, Suriye’de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısında Türkiye’nin de eş sunucu olduğunu açıklayan Aksoy, "BMGK’ya ABD tarafından bir karar tasarısı sunuldu. Biz de bu karar tasarısına eş sunucu olduk. Bu karar tasarısı kimyasal silah saldırılarını soruşturacak bir mekanizma kurulmasını öngörüyordu. Ancak bu karar tasarısı veto edildi. Biz bu karar tasarısının veto edilmesini söz konusu kimyasal silah saldırısının olup olmadığının araştırılması yönünde kaçırılmış çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Kimyasal saldırı bir insanlık suçudur ve tekrarlanmaması için cezalandırılması gerekir" şeklinde konuştu.

"Fransa’nın ’Afrin Kantonu’ ifadesi BM kararlarına ters"
Fransa’nın müttefikliğe sığmayan bir adım attığını dile getiren Aksoy, Suriye konusunda işbirliğinin devam etmesi için bir anlayış birliğine varılması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim Fransa’ya mesajımız gayet net. Eğer Suriye konusunda iş birliğimizi ve diyaloğumuzu sürdüreceksek temel konularda bir anlayış birliğine varmamız gerekiyor. PYD-YPG, PKK’nın Suriye’deki uzantısıdır. Yani bir terör örgütüdür. PYD-YPG, DEAŞ ile mücadelede ortak olamaz. Terör örgütleriyle mücadele başka terör örgütleri eliyle yapılamaz. PYD-YPG, Suriye’nin geleceğine ipotek koyacak bir politika izliyor. PYD-YPG ile iş tutmak Suriye’nin geleceğini ipotek altına almak anlamına geliyor. Fransız makamları ayrıca ’Afrin kantonu’ ifadesini kullandılar. Bu ifadenin de Suriye ihtilafının çözümü ile ilgili BM söylemine, BM kararlarına ters düştüğünü söylemek istiyorum. Bu konuyu zaten Bakanımız da Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşına iletti" diye aktardı.

"Afganistan Cumhurbaşkanı’nın Taliban’a yaptığı müzakere çağrısını destekliyoruz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Özbekistan ziyaretine değinen Aksoy, Çavuşoğlu’nun buradaki konferansta Afganistan’da kalıcı barış ve istikrara yönelik tüm çabaların desteklendiğini vurguladığını anımsatarak, "Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai’nin 28 Şubat’ta Taliban’a yaptığı ön koşulsuz müzakere çağrısını destekliyoruz. Taliban’ın da bu çağrıya olumlu yanıt vermesini bekliyoruz" dedi.

"Rusya ile ilişkilerimiz her alanda müspet"
Rusya ile ilişkilerin her alanda müspet bir şekilde ilerlediğini kaydeden ve Putin’in seçimlerden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesinin önemine değinen Aksoy, Akkuyu Nükleer Santralinin temel atma töreni ve TÜRKAKIM yatırımlarını anımsattı. Aksoy, Rusya’dan vizesiz seyahatin yeniden başlatılmasının talep edildiğini kaydetti.

"İsrail, Gazze’de silahsız Filistinlilere karşı güç kullanmaya devam ediyor"
Gazze’de 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 400’den fazla kişinin yaralandığını belirten Aksoy, yapılan gösterinin son derece barışçıl olduğunu ifade ederek, "İsrail, Gazze’de silahsız Filistinlilere karşı güç kullanmaya devam ediyor. Bu yaşanılanların tüm sorumluluğu İsrail’dedir. Uluslararası toplumu İsrail’in artan saldırganlığını sona erdirmek için harekete geçmeye çağırıyoruz. Bölgede huzur ve barış için tek yol var, İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlallerinin sona ermesi ve 1967 sınırları dahilinde Başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulması. Biz bu yönde çalışmalarımıza ısrarlı bir şekilde devam ettirmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

İYİ Parti'den son dakika ittifak açıklaması: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile anlaştık

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

HDP ve CHP ile ittifak yapacak mı? Parti Meclisi kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı Muhammet Toptaş hayatını kaybetti

Vekillere 'oda' Yasağı

Vekillere 'oda' Yasağı

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erken seçim konuşulurken gündeme bomba gibi düşecek iddia

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

Erdoğan'dan AK Parti'ye flaş talimat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.