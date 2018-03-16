Dışişleri Sözcüsü Aksoy, İsviçre’de bir iş adamının kaçırılmaya çalışıldığı iddiasını yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılması ile ilgili olarak yayınlanan haberde yer alan ve Büyükelçiliğimiz ile personelimizi hedef gösteren iddiaları tamamıyla reddediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, İsviçre’de bir iş adamının kaçırılmaya çalışılmasıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Aksoy, İsviçre’de münteşir Tages Anzeiger gazetesinin internet sitesinde “İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılması” ile ilgili yayınlanan haberde Türk Büyükelçiliği ile personelini hedef gösteren iddiaların "mesnetsiz" olduğunu belirterek, iddiaları tamamıyla reddettiklerini söyledi. Aksoy, "Söz konusu iddiaları ortaya atan gazeteyi ve haberde atıfta bulunulan İsviçre makamlarını, eğer gerçek ve ciddi meselelerle ilgilenmek istiyorlarsa İsviçre’de yuvalanan terörist PKK ve FETÖ yapılanmalarına odaklanmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı.
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