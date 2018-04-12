Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, 7 Nisan’da Duma’ya düzenlenen saldırının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğine yönelik kuvvetli şüpheler olduğuna dikkat çekerek, "Biz ABD’nin BMGK’ya olayın soruşturulması için sunduğu karar tasarısının eş sunucusu olduk. Fakat bu karar tasarısı veto edildi. Biz bu karar tasarısının veto edilmesini söz konusu kimyasal silah saldırısının olup olmadığı yönünde tespiti konusunda kaçırılmış çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya ile ABD arasında Duma saldırısının ardından yaşanan krize ilişkin Türkiye’nin arabuluculuk yaptığına dair iddiaları yanıtlayan Aksoy, "7 Nisan’da Duma’ya düzenlenen saldırının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğine yönelik kuvvetli şüpheler var. Biz olayın derhal soruşturulmasını istedik ve kınadık. Kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve bu kimyasal saldırıların cezasız kalmaması lazım. Biz ABD’nin BMGK’ya olayın soruşturulması için sunduğu karar tasarısının eş sunucusu olduk. Fakat bu karar tasarısı veto edildi. Biz bu karar tasarısının veto edilmesini söz konusu kimyasal silah saldırısının olup olmadığı yönünde tespiti konusunda kaçırılmış çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.