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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Karar tasarısının veto edilmesi kaçırılan bir fırsat"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, 7 Nisan’da Duma’ya düzenlenen saldırının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğine yönelik kuvvetli şüpheler olduğuna dikkat çekerek, "Biz ABD’nin BMGK’ya olayın soruşturulması için sunduğu karar tasarısının eş sunucusu olduk.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, 7 Nisan’da Duma’ya düzenlenen saldırının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğine yönelik kuvvetli şüpheler olduğuna dikkat çekerek, "Biz ABD’nin BMGK’ya olayın soruşturulması için sunduğu karar tasarısının eş sunucusu olduk. Fakat bu karar tasarısı veto edildi. Biz bu karar tasarısının veto edilmesini söz konusu kimyasal silah saldırısının olup olmadığı yönünde tespiti konusunda kaçırılmış çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlıkta düzenlediği toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Rusya ile ABD arasında Duma saldırısının ardından yaşanan krize ilişkin Türkiye’nin arabuluculuk yaptığına dair iddiaları yanıtlayan Aksoy, "7 Nisan’da Duma’ya düzenlenen saldırının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğine yönelik kuvvetli şüpheler var. Biz olayın derhal soruşturulmasını istedik ve kınadık. Kimyasal silah kullanımı insanlığa karşı suçtur ve bu kimyasal saldırıların cezasız kalmaması lazım. Biz ABD’nin BMGK’ya olayın soruşturulması için sunduğu karar tasarısının eş sunucusu olduk. Fakat bu karar tasarısı veto edildi. Biz bu karar tasarısının veto edilmesini söz konusu kimyasal silah saldırısının olup olmadığı yönünde tespiti konusunda kaçırılmış çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"ABD’nin Suriye saldırısı"
ABD’nin olası bir Suriye saldırısına ilişkin Türkiye’nin operasyonu destekleyip desteklemeyeceği sorulan Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump’la görüşmesi oldu. Bizim de Dışişleri Bakanlığı olarak bu konudaki görüşmeleri devam ediyor. Biz Türkiye olarak süreci yakından takip ediyoruz. Bakalım görüşmeler neyi gösterecek. Biz de süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.
Aksoy, Suriye’ye düzenlenmesi olası bir hava saldırısında İncirlik üssünün kullanımına Türkiye’nin izin verip vermeyeceği konusunun da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde görüşülecek konular arasında yer alacağını kaydetti.
FETÖ’nün yurt dışı ayaklarına yönelik izlenen strateji hakkında da değerlendirmede bulunan Aksoy, "Kararlılıkla mücadele ediyoruz ve bunu sahada muhataplarımıza da ifade ediyoruz. Bazı ülkeler bunu anladılar ve bazı FETÖ mensuplarını sınır dışı ettiler. Hangi ülkede olursa olsun FETÖ mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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