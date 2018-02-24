Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Struma” gemisinin Karadeniz’deki uluslararası sularda batırılmasının ve gemideki insanların hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde İstanbul Valiliğinin evsahipliğinde, Türk Yahudi Toplumuyla birlikte 22 Şubat 2018 tarihinde bir anma töreni düzenlendiğini belirterek, "İnsanlık tarihindeki en büyük trajedilerden olan Holokost’tan kurtulmaya çalışırken bu elim hadisede hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan “Struma” isimli geminin batırılmasının yıl dönümünde yapılan törenle ilgili yaptığı açıklamasında, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan “Struma” gemisinin Karadeniz’deki uluslararası sularda 24 Şubat 1942 tarihinde torpillenerek batırılmasının ve gemideki insanların hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de faciada hayatını kaybedenler anısına İstanbul Valiliğimizin evsahipliğinde, Türk Yahudi Toplumuyla birlikte 22 Şubat 2018 tarihinde bir anma töreni düzenlenmiştir. İnsanlık tarihindeki en büyük trajedilerden olan Holokost’tan kurtulmaya çalışırken bu elim hadisede hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz" ifadelerini kullandı.