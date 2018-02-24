HABER

Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan "Struma” isimli geminin batırılmasının yıl dönümüne ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 10:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Struma” gemisinin Karadeniz’deki uluslararası sularda batırılmasının ve gemideki insanların hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde İstanbul Valiliğinin evsahipliğinde, Türk Yahudi Toplumuyla birlikte 22 Şubat 2018 tarihinde bir anma töreni düzenlendiğini belirterek, "İnsanlık tarihindeki en büyük trajedilerden olan Holokost’tan kurtulmaya çalışırken bu elim hadisede hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz" dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, II.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Struma” gemisinin Karadeniz’deki uluslararası sularda batırılmasının ve gemideki insanların hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde İstanbul Valiliğinin evsahipliğinde, Türk Yahudi Toplumuyla birlikte 22 Şubat 2018 tarihinde bir anma töreni düzenlendiğini belirterek, "İnsanlık tarihindeki en büyük trajedilerden olan Holokost’tan kurtulmaya çalışırken bu elim hadisede hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi mültecileri taşıyan “Struma” isimli geminin batırılmasının yıl dönümünde yapılan törenle ilgili yaptığı açıklamasında, "İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi zulmünden kaçan Yahudi mültecileri taşıyan “Struma” gemisinin Karadeniz’deki uluslararası sularda 24 Şubat 1942 tarihinde torpillenerek batırılmasının ve gemideki insanların hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de faciada hayatını kaybedenler anısına İstanbul Valiliğimizin evsahipliğinde, Türk Yahudi Toplumuyla birlikte 22 Şubat 2018 tarihinde bir anma töreni düzenlenmiştir. İnsanlık tarihindeki en büyük trajedilerden olan Holokost’tan kurtulmaya çalışırken bu elim hadisede hayatını kaybedenleri üzüntüyle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyun planını bozan parti!

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Sırra kadem basan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Anadolu Ajansı’ndan Erdoğan’a “Seçilmiş diktatör” mesajı

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

Ünlü anket şirketi sahibinden bomba Meral Akşener açıklaması

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

İstanbul hava durumuyla ilgili son gelişme! Meteoroloji tahmin değiştirdi

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Meral Akşener: Onu oradan alacağız! Ülkeyi babasının evi gibi yönetiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydemir: ‘Hak her daim galip, batıl her dem zail olacaktır’

Aydemir: ‘Hak her daim galip, batıl her dem zail olacaktır’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin atışlarda isabeti yüzde 96"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin atışlarda isabeti yüzde 96"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

AK Parti İzmir teşkilatında öncelik gençler ve kadınların

AK Parti İzmir teşkilatında öncelik gençler ve kadınların

Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı

Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlaksızlar, vicdansızlar bizim kanımızda sivilleri vurmak yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.