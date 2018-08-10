Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile olan telefon görüşmesine ilişkin açıklama 

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuğlu'nun, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cübeyir’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında soruya şu yanıtı verdi: "Sayın Bakanımız bugün (10 Ağustos) Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El-Cübeyir’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimiz, işbirliğimiz ve dayanışmamızı nasıl güçlendirebileceğimiz ele alınmıştır. Ayrıca, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş, bu bağlamda Suudi Arabistan ile Kanada arasında yaşanmakta olan gerginlik de görüşülmüştür. Ülkelerin farklı konularda kendi görüş ve düşüncelerini beyan etmeleri tabiidir. Ancak, bunun diğer ülkelerin içişlerine müdahale niteliğinde olmaması lazımdır."
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