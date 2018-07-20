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Dışişleri'nden ABD Heyetinin İran yaptırımları bağlamında ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama 

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından ABD Heyetinin İran yaptırımları bağlamında ülkemizi ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin KOEP'ten çekilme kararının ardından İran'a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arzetmektedir.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından ABD Heyetinin İran yaptırımları bağlamında ülkemizi ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin KOEP'ten çekilme kararının ardından İran'a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arzetmektedir. Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD'li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur. İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD'nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Heyetinin İran yaptırımları bağlamında ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde: "Bilindiği üzere, ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin 16 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekileceğini ve İran’a yeniden yaptırım uygulanmaya başlanacağını 8 Mayıs 2018 tarihinde açıklamıştı. ABD’nin KOEP’ten çekilme kararının ardından İran’a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arzetmektedir. Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD’li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur. İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir."

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