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Dışişleri’nden Jammu Keşmir açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Jammu Keşmir’de meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalardan üzüntü ve endişe duyulduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu Jammu Keşmir’de meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalardan derin endişe ve üzüntü duyulduğu ifade edilerek, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Jammu Keşmir’de meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalardan üzüntü ve endişe duyulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu Jammu Keşmir’de meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalardan derin endişe ve üzüntü duyulduğu ifade edilerek, "Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bölgede gerginliğin bir an önce azaltılmasını ve sivillerin çatışmalardan zarar görmemesi için azami özen gösterilmesine yönelik gerekli önlemlerin alınmasını elzem görüyoruz" denildi.

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