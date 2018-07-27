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Dışişleri'nden Mevlüt Çavuşoğlu ile Pompeo görüşmesinin ayrıntıları 

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verdi. 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verdi.

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