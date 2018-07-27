Dışişleri'nden Mevlüt Çavuşoğlu ile Pompeo görüşmesinin ayrıntıları 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verdi.

