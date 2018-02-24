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Dışişlerinden Somali’deki terör saldırılarına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 03:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Somali’nin başkenti Mogadişu’da çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep olan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Somali’de istikrarı hedef alan terör saldırları karşısında Türkiye kardeş Somali halkı ve Hükümetiyle güçlü dayanışmasına devam edecektir” denildi.

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