Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına atama

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılıklarına atanan Ramazan Muslu ve Burhan İşliyen göreve başladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muslu ve İşliyen'in göreve başlaması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığında tören düzenlendi.

Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Muslu ve İşliyen'e hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi.

- Ramazan Muslu'nun özgeçmişi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1964'te doğan Prof. Dr. Ramazan Muslu, İzmir İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Kur'an kursu öğreticisi olarak göreve başlayan Muslu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalında "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.

Muslu, 1997'de Diyanet işleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezinde 12. Dönem Hizmetiçi Eğitim Kursunu tamamlayarak vaiz olarak atandı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi.

Muslu, 2006 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör unvanı aldı.