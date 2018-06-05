HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çocuklarla iftarda bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 00:33 | Son Güncelleme

Ali Erbaş: - "Gönlümüz istiyor ki her dedenin elinde torunu, babanın, annenin elinde oğlu, kızı birlikte camiye gelsinler"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gönlümüz istiyor ki her dedenin elinde torunu, babanın, annenin elinde oğlu, kızı birlikte camiye gelsinler." dedi.

Erbaş, Çankaya Müftülüğünce Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nin avlusunda düzenlenen iftar programında, Çankaya Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında ve okul öncesi 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim alan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

İftar programını düzenleyenlere teşekkür eden Erbaş, çocukların evlerin ve camilerin süsü olduğunu söyledi.

Erbaş, çocukların camilerde büyüklerle saf tutmalarıyla gönüllerde taht kurduklarını belirterek, "Gönlümüz istiyor ki her dedenin elinde torunu, babanın, annenin elinde oğlu, kızı birlikte camiye gelsinler. Buradan Peygamber Efendimizin şu önemli nasihatini hatırlatmak istiyorum; 'Çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara namaz kılmasını öğretiniz.' " ifadesini kullandı.

Başkanlığın, çocukların seviyelerine uygun din eğitimi programları hazırladığını anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"7 yaşından önce çocuklarımıza 'Dinimi Öğreniyorum', 'Peygamberimi Öğreniyorum', 'Ahlakımı Öğreniyorum' başlıkları altında, yaşlarına uygun programlar yapıyoruz. Burada bulunan çocuklarımızın pek çoğu 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına devam ediyorlar. Altı sene önce atmış olduğumuz tohum meyve verdi. İlk başladığında Türkiye genelinde bin-iki bin kişi ile başlamıştık. Bugün sayı 140 binler civarında oldu. Bu daha da artacak, milyonlara ulaşacak. Buna ihtiyacımız var. 'Ağaç yaşken eğilir' atasözünü aklımızdan çıkarmayalım."

İftar programında öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahi seslendirdi.

PARTNERİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara önerilerİstanbul'a yakın tatil yerleri: Tatil planlayanlara öneriler
Meral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdürMeral Akşener: Kim çemkiriyorsa bilin ki ağır kallavi FETÖ'cüdür
Erdoğan: Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdırErdoğan: Sizlerden ricam her fırsatta gençlere eski Türkiye'yi anlatmanızdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuklar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş iftar programı

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakı'nda af çatlağı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yanaşmadı

Cumhur İttifakı'nda af çatlağı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yanaşmadı

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

CHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı girişimi

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.