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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış, Kudüs'ü işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 21:18 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "İnsanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış, Kudüs'ü işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır"


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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

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