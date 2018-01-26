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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine dua (3)

POLİTİKA HABERLERİ | 26.01.2018 19:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

SURUÇ'TA SEHER KÜÇÜK KÜLLİYESİ'NİN TEMELİ ATILDI

Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suruç ilçesinde, Seher Küçük Külliyesi'nin temel atma törenine katıldı. Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Fakıbaba ve Erbaş külliyenin yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti. Temel atma töreninde toplanan kalabalığa konuşan Bakan Fakıbaba, Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, "Bu vatana Allah'tan başka hiç kimsenin, hiçbir gücün yetmeyeceğini bizim orada kahramanlarımız, Mehmetçiklerimiz şu anda ispat ediyorlar" dedi. Türk askerinin Suriye sınırında vatanı ve milleti için savaştığını belirten Fakıbaba, "Bu vatana Allah'tan başka hiç kimsenin, hiçbir gücün yetmeyeceğini bizim orada kahramanlarımız, Mehmetçiklerimiz şu anda ispat ediyorlar. Onlara yürekten teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Suriye'de teröristlerle karşı mücadele yürüten güvenlik güçleri için dua eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da yapılan bu külliyeler sayesinde binlerce insanın dinini, Hazreti Muhammed'in hayatını öğreneceğini ve Kuran-ı Kerim okuyacağını söyledi. 10 dönüm araziye yapılacak olan külliyenin bir yıl içerisinde tamamlanarak, 200'ü yatılı olmak üzere 1000 kişinin dini eğitim göreceği belirtildi.

Külliyenin temel atma törenine Bakan Fakıbaba ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Halil Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, bürokratlar ve partililer katıldı.

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