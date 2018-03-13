Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atamalar Resmi Gazete’de

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu, Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı’nın atamaları gerçekleştirildi.
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