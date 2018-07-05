Diyarbakır'da 11 CHP kurultay delegesinden 'oloğanüstü kurultay' çağrısı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 11 kurultay delegesi yaptıkları ortak açıklamayla parti yönetimine 'kurultay' çağrısında bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde (GGC) düzenlenen basın toplantısında kurultay delegeleri adına CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Veli Şimşek, konuştu. 24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de taban ve kamuoyunda bir değişim talebi başladığını söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:

"Biz de Diyarbakır kurultay delegeleri olarak CHP'de bir değişimin olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, CHP yönetimini bir an önce partimizin daha fazla zarar görmemesi adına erken olağanüstü bir genel kurultaya davet ediyoruz. Bu taleplerimizin gerekçesi için de kamuoyuna duyuru bildirgesi hazırladık. Niçin bir değişim gerekli CHP'de; onu kaleme aldık. CHP'nin mevcut kadrosu 9 seçimdir maalesef başarıya götüremedi. Ancak, 24 Haziran seçimi sonrası hem tabanda hem de seçmen bazında bir değişim dillendirmeye başlandı. İl kurultay delegesi ve yönetim kurulu delegeleri olarak tarihi sorumluluğumuz gereği bu değişime ihtiyaç olduğu kanısındayız. Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bir an önce partimizi genel kurultaya taşımaya talep ediyoruz. Diyarbakır kurultay delegesi 22 kişiden oluşuyor. Şu anda 11 kişi bu talep için imza attı. Fakat politik baskılar vardır. En az 5-6 arkadaşımız daha değişimden yana olmasına rağmen şu anda önde gözükmek istemediler."

'İL BAŞKANIYLA AYNI FİKİRDE OLMADIK"

İl başkanının şu anda kendileriyle aynı fikirde olmadığını dile getiren Şimşek, "CHP mevcut partiler içerisinde parti içi demokrasiyi en iyi şekilde uygulayan bir partidir. Bu kesinlikle bir çatışma ortamı yaratmayacaktır. CHP'yi daha iyi noktaya nasıl getirebiliriz, kadro hareketinin gerekli olduğu hepimiz tarafından dile getiriliyor. Dolaysıyla bir süreç oluşacaktır. Ama sürecin sonucunda CHP kazanacaktır" diye konuştu.

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