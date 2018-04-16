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Diyarbakır'da, CHP'nin oturma eylemine HDP desteği

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:39 | Son Güncelleme

CHP'nin 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi Diyarbakır'da da gerçekleştirildi.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- CHP'nin 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi Diyarbakır'da da gerçekleştirildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Şeyh Sait Meydanı'nda yapılan oturma eylemine HDP'liler de destek verdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Bu hükümet zulüm ve baskıyla OHAL olmadan Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir. Biz bu baskı rejimine, bu hukuk dışı rejime Türkiye'nin her yerinde bugün karşı çıkıyoruz" dedi. CHP'nin 81 ilde başlattığı 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Şeyh Sait Meydanı'nda gerçekleştirildi. Eylemin yapıldığı bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, meydanın çevresini güvenlik çemberine aldı. CHP İstanbul Milletveki Sezgin Tanrıkulu ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın da katıldığı oturma eylemine, HDP Diyarbakır il örgütü de destek verdi. Öğlen saatlerinde eylemin yapılacağı alana gelen CHP'liler, 'OHAL kaldırılsın', 'KHK'ya hayır', 'KHK iptal edilsin' yazılı dövizler açtı. Oturma eyleminde yaptığı konuşmada AK Parti hükumetinin OHAL'siz bir Türkiye'yi devraldığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin 81 ilini kendilerinin zulüm yönetimi dedikleri, baskı yönetimi dedikleri bir rejimle yönetiyorlar. Evet; bu rejim anayasada var ama geçicidir ve ilan edildiği neden de sınırlıdır. Fakat şimdi bu rejim Türkiye'de 20 aydır kalıcı hale geldi. Bu hafta muhtemelen 4 ay daha uzatılacak, 2 yıl olacak. Bu hükümet zulüm ve baskıyla OHAL olmadan Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir. Biz bu baskı rejimine, bu hukuk dışı rejime Türkiye'nin her yerinde karşı çıkıyoruz. Bu dayanışmayı büyüterek, bu zulüm üzerine bu baskıya son vereceğiz. Mutlaka bu meydanları demokrasi ve barış meydanları haline getireceğiz"dedi. CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ise 16 Nisan'ın bu ülkede son darbe olarak kalacağını belirterek, "Bu meydanlar bir daha böylesine baskı ve zulmün işareti bariyerle değil, barış ve sevgi iklimiyle kuşatılacaktır. Topraklarımızın buna ihtiyacı vardır. Bizler bugün burada çok anlamlı bir iş yapıyoruz. Özellikle korkuyu, baskıyı meşrulaştırma aracı, olarak kullanmak isteyenlere karşı burada bir umut ışığı çakıyoruz. Burada bir birliktelik gösteriyoruz. Biz korkmuyoruz, biz zulme karşı boyun eğmeyeceğiz diyenlerle, sivil toplum, parti üyeleri, sivil yurttaşlara varıncaya kadar bir başlangıç yapıyoruz" dedi. CHP'liler ile beraberindeki HDP heyeti açıklamaların ardından Şeyh Sait Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde oturma eylemine geçti. Yaklaşık 1 saat süren eylem sonrası toplanan grup olaysız dağıldı.

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