Diyarbakır'da, 'Her okula bir avukat' projesi toplantısı

Felat BOZARSLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da 'Sensiz Olmaz' hareketi ve baroların ortak yürüttüğü 'Her okula bir avukat' projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıda Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, "Sandıkların taşınması, başka bir deyişle birleştirilmesi, aynı apartmanda oturanların başka sandıklarda oy kullanacak olması, seyyar sandık uygulaması, sandık kurulu başkanlarının tayin ve seçim şeklinin değiştirilmesi gibi birçok uygulama, seçim güvenliği açısından ciddi tartışmalara, endişe ve kaygılara sebep olmuştur" dedi.

'Sensiz OImaz' hareketinin, barolarla birlikte yürüttüğü, 'Her okula bir avukat' projesinin 3'üncü toplantısı Diyarbakır'da yapıldı. Demir Otel'deki toplantıya İstanbul, Adana, Bursa, Ankara, Antalya, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Bingöl, Van, Adıyaman, Muş, Kocaeli ve Diyarbakır barolarından temsilciler katıldı. Toplantı öncesi konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere; seçim güvenliği, serbest seçim hakkı, eşit koşullarda propaganda hakkı ve OHAL koşullarına dair tartışmalarla girildiğini söyledi. Baroların her seçimde bireysel olarak gözlemci sıfatıyla görev aldığını belirten Özmen, bu yıl tüm baroların güçlerini birleştirerek, ortak çalışma zemini yaratma gayreti içerisine girdiğini ve bunu başardıklarını ifade etti.

Türkiye'deki baroların büyük çoğunluğunun katılımı ile ortak bir çalışma yürüteceklerini kaydeden Özmen, "Gerek OHAL koşuları, gerekse de cumhurbaşkanı adaylarından Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olması, propoganda eşitliği açısından çok ciddi ve kabul edilemez bir adaletsizlik yaratmaktadır. Demirtaş'ın serbest bırakılması ve eşit bir propoganda koşul ve imkanının yaratılması açısından yargıya bir çağrıda bulunmuştuk. Aynı zamanda bu sorumluluğun, Demirtaş'ın tüm siyasi rakiplerine de ait olduğunu düşürüyorum. Bu; hem hukuksal, hem ahlaki, hem vicdani bir sorumluluktur. Tekrar Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması, serbest seçim ve propaganda hakkının kendisine tanınması yönündeki çağrımı yineliyorum" dedi.

'SANDIKLARIN TAŞINMASI SEÇİM GÜVENLİĞİNE GÖLGE DÜŞÜRÜR'

16 Nisan referandumdan beri, mühürsüz oylar üzerinden, toplumda referandum sonuçlarının meşruiyeti üzerine yürütülen bir tartışma olduğunu ifade eden Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim yasasında ve mevzuatında yapılan değişiktliklerle, sandıkların taşınması, başka bir deyişle birleştirilmesi, aynı apartmanda oturanların başka sandıklarda oy kullanacak olması, seyyar sandık uygulaması, sandık kurulu başkanlarının tayin ve seçim şeklinin değiştirilmesi gibi birçok uygulama, seçim güvenliği açısından ciddi tartışmalara, endişe ve kaygılara sebep olmuştur. Seçim mevzuatı uygulamalarının hiçbir şüphe, endişe ve kuşkuya mahal vermeyecek derecede net ve açık olması gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandıkların taşınması, başka bir deyişle birleştirilmesi yönünde karar verildi. Seçim güvenliği açısından baktığımız zaman, sandıkların birleştirilmesi ne yazık ki bölgemize tekabül ediyor. YSK'nın açıklamasına göre 144 bin seçmenin oy kullanma yerinin değiştirildiği, yani sandıkların taşındığı yönünde uygulama var. Bunun, doğru bir uygulama olmadığı, seçime ve seçim güvenliğine gölge düşüreceği, seçim demokrasisine aykırı olduğu, aslolanın sandığın seçmenin ayağına gitmesi, seçmenin sandığa götürülmesi olmadığını, taşımalı seçim sisteminin hukukçular tarafından kabul görmeyeceği ve anti demokratik bir uygulama olduğunun altını çizmek istiyorum. Seçimlerden sonra, herhangi bir tartışma yaşanmaması, seçimlerin meşruiyetine gölge düşmemesi, hak ve özgürlüklerin sekteye ugramaması, asgari seçim koşullarının uygulanması açısından, dürüst ve adil bir seçim gerçekleşmesi için; tüm barolar olarak 24 Haziran günü sandık başlarında, seçim böglelerinde, seçim kurullarında gözlemci sıfatıyla yer alacağımızı duyurmak istiyorum. 'Sensiz Olmaz' hareketiyle, barolar ortak çalışma yürütüyoruz. Bugünkü toplantıda son şeklini alacak. 'Sensiz Olmaz' hareketinin yürüttüğü bir proje var. 'Her okula bir avukat' kalmpanyası. Bu kampanyayı destekliyoruz. Temel amacımız, bu kampanya kapsamına her okulda bir meslektaşımızı gözlemci olarak bulundurabilmek."

