Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, FETÖ’nün terör örgütü, dine hizmet kisvesi altında yayılan dış güdümlü bir yapı olduğunu belirterek, "İslam’ın bütün değerlerini karanlık ve süfli emellerine alet eden, itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketidir" dedi.

Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Zirvenin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı.

Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi’nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yanı sıra çok sayıda din adamı katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İslam dünyası da savaşlar, işgaller, şiddet ve yoksulluk altında zor ve sıkıntılı süreçlerden geçmektedir. İslam coğrafyasının Gazze, Doğu Guta, Şam, San’a, Kabil, Trablus, Mogadişu, Myanmar gibi şehirlerinden bugün acı ve gözyaşı içerisinde feryatlar yükselmektedir. Önemle vurgulamak isterim ki son iki asırdır İslam coğrafyasında etnik kimlikler, mezhep ve meşrep farklılığı üzerinden fitne ve tefrika üretilerek ümmetin kardeşlik, birlik ve beraberlik şuuru zayıflatılmaya çalışılmaktadır. Bir yandan terör ve şiddet diğer yandan fakirlik ve cehalet Müslüman dünyanın büyük çoğunluğunu etkileyen temel sorunlar olmaya devam etmektedir. Azınlık olarak varlığını sürdüren kardeşlerimizin durumu ise bazı ülkelerde daha da hassas bir hale gelebilmektedir’’ ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün dine hizmet kisvesi altında dış güdümlü bir yapı olduğunu hatırlatan Erbaş, ’’Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan, yüce milletimizin istiklaline ve istikbaline kurşun sıkan FETÖ terör örgütünden de bahsetmek istiyorum. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşadığımız hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ terör örgütü, dine hizmet kisvesi altında yayılan dış güdümlü bir yapı olup, İslam’ın bütün değerlerini karanlık ve süfli emellerine alet eden, itikadi, ameli ve ahlaki bir sapma hareketidir. Bilindiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimiz bu terör örgütünün hain darbe girişimini tüm dünyaya örnek olacak şekilde cesur ve şanlı bir direnişle bertaraf etmiş; dinine, vatanına, milletine, özgürlüğüne ve hukuk düzenine sahip çıkmış; 251 şehidimiz ve 2196 gazimiz bu kalkışmanın derin izleri olarak tarihe geçmiştir’’ şeklinde konuştu.

FETÖ’nün gerçek yüzünü göstermek için elbirliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, ’’Biliyoruz ki, FETÖ üyeleri, sizlerin de iyi niyetini istismar ederek kapınızı çaldılar, dini görünümlü eğitim faaliyetleri organize ederek okullar açtılar, üniversiteler kurdular. Sizler, haklı olarak milletimize karşı beslediğiniz samimi sevgiyi ve güveni onlara da gösterdiniz. Zira tarih boyunca, her türlü dünyevi, siyasi ve ekonomik çıkarını din perdesi arkasına saklayarak İslam’ı istismar eden böyle bir örgüte bizler gibi sizler de karşılaşmamıştınız. Ancak 15 Temmuz bir dönüm noktası olmuştur. Artık FETÖ’nün bir ihanet projesi olduğunun sizler tarafından da anlaşılması, hepimiz için büyük bir belanın defedilmesi anlamına gelmektedir. Zira bu hain terör örgütü güçlü ve zenginleri, fakirlere; gayri Müslimleri de Müslümanlara tercih etmiştir. Çocuklarımızın akıl ve iradelerini esir almış, onları ülkesine ve ailesine bağlı iyi birer Müslüman şahsiyet olarak eğitmeleri gerekirken, örgüte militan haline getirerek millet ve ümmet ülküsünden uzaklaştırmıştır. Netice itibariyle hala çevrenizde bu terör örgütünün İslam’a ve Müslümanlara verdiği zararı görmeyen veya göremeyenler varsa, hain din istismarcılarının gerçek yüzünü onlara göstermek için mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz’’ diyerek ortak mücadelenin önemini belirtti.

Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi, ‘’Temel Sorunlar, Çözüm Önerileri ve İşbirliği İmkanları’’ doğrultusunda gerçekleştirilerek 3 gün sürecek. 19 Nisan’a kadar devam edecek olan zirvede dünyanın çeşitli noktalarından gelen temsilciler bir araya gelerek sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde çalışacak.