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Doğancan Al güven tazeledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

AK Parti 5.

Doğancan Al güven tazeledi

AK Parti 5. Olağan Gençlik Kolları Kongresi gerçekleştirildi. Sinop Halk Eğitim Merkezinde yapılan kongrede mevcut Başkan Doğancan Al tekrar başkan seçildi.
Yoğun katılımın gözlendiği kongre İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Kongrenin selamlama konuşmasını gerçekleştiren Sinop Gençlik Kolları Başkanı Doğancan Al, Sinop için yaptıkları çalışmaları anlattı. Doğancan Al, “İlk hedefimiz yerel seçimlerde Sinop’u AK belediye ile buluşturmak olacak ve bunun için çok çalışacağız. 2019 yılında gerçekleştireceğimiz seçimde inşallah 2014’te aldığımız oydan daha fazlasını alarak Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz ve ardından aynı gün olacak seçimde de ikinci milletvekilimizi meclise göndereceğiz” dedi.
Seçime tek listeyle giren Doğancan Al güven tazeledi ve yeniden başkan seçildi.
Yapılan kongreye AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Ali Çöpcü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Fatih Özçelik, İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Tekin Altınkök, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğancan Al güven tazeledi

Doğancan Al güven tazeledi

Doğancan Al güven tazeledi

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