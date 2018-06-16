"Doğru kılavuz tut ki bu milleti kandırmaya kalkma"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ey Muharrem İnce, duy duy, senin çok methettiğin dönemlerde bir Bolu Dağı Tüneli 19 yılda bitti. AK Parti hükümetleri döneminde ne oldu? 80 yılda Türkiye'de yapılan tünel 50 kilometre. Değerli hemşehrilerim, sizin evladınızın başında bulunduğu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak sadece 2017 yılında 89 kilometre tünel yaptık. 80 yılda 50 kilometre, bir yılda 89 kilometre." dedi. Arslan, Sarıkamış ilçesinde partisince düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin bayramını kutlayarak, Sarıkamış'ın her zaman yanlarında olup kendilerine güçlü destek verdiğini söyledi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, köprü ve otoyollarla ilgili sözlerine ilişkin Arslan, şunları dile getirdi: "Muharrem İnce, birkaç gündür diline dolamış, diyor ki: 'Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın köprüsü bayramda ücretsiz, Recep Tayyip Erdoğan'ın köprüleri paralı.' Bir tek burada doğru söylüyor, hakkını teslim edelim. Niye doğru söylüyor? 1970 yılında bu ülke milli kaynaklardan, dışarıdan borç, kredi bularak 1. köprüyü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yaptı. Peki bu borcu kim ödüyor? 81 milyon ödüyor."

Arslan, daha önceki projelerin İstanbul'da yapıldığını ancak borcun tamamını hayatında İstanbul'a gitmemiş, oraları görmemiş köylülerin, vatandaşların ödediğine dikkati çekerek, "Yıl 1985, rahmetli Turgut Özal var, 2. köprü yapılıyor, yine borçlandırılıyor. Dışarıdan kredi bulunuyor ve o kredi faizi ülkenin tamamı tarafından ödeniyor. Benim köylüm o köprüyü belki televizyondan görmüş ama köprünün parasını ödüyor." diye konuştu. Yeni projelerin "yap-işlet-devret" modeliyle yapıldığını söyleyen Arslan, şunları kaydetti: "Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? 'Ben bu tür büyük projeleri özel sektöre yap-işlet-devret modeliyle yaptıracağım ve milli kaynaklardan, vatandaşın vergisinden elde ettiğim parayla da vatandaşa hizmet edeceğim.' Peki o zaman 1970'lerde, 1980'lerde Sarıkamışlı bölünmüş yolu, sıcak asfaltı, daha iyi şartlarda bir hastaneyi hak etmiyor muydu? Sarıkamış'ın bu kristal karı o zaman da yok muydu? Sarıkamış'ta şu an 50 milyona ihale yaptık, 41 milyonu bağlandı ve telesiyejin kalan kısmını yapıyoruz.

O köprüleri onlar 81 milyonun vergilerinden gelen parayla yaptılar." Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise projeleri "yap-işlet-devret" modeliyle özel sektöre yaptırdığına işaret ederek, parasını da köprüyü, tüneli ve otoyolu kullananların ödediğini anlattı. Kendilerinin de gelirlerden, vergilerden elde ettikleri parayla 81 ilin tamamına, Kars'ın 7 ilçesinin tamamına bölünmüş yol ve sıcak asfalt yaptıklarını dile getiren Arslan, "Ey Muharrem İnce, sen bu kafayla gidersen Sarıkamış da Sarıkamışlı da 20 sene önceki gibi yokluğa, yoksulluğa, doktorsuzluğa, öğretmensizliğe mahkum olur ki kusura bakma Sarıkamış bu iktidarı, bu gücü yerde bulmadı. 15 yıldır destek olup hizmet aldığı için bugünden sonra Allah'ın izniyle desteğini devam ettirecek." ifadelerini kullandı. - "Bu köprüleri, yolları Demirel ve Özal mezarlarından çıkıp bedava yapmadı, Erdoğan yaptı" Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayramda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kamunun işlettiği yollardan geçiş ücreti almadıklarını hatırlattı.

"Bu köprüleri, yolları rahmetli Demirel ve Özal mezarlarından çıkıp bedava yapmadı, Erdoğan yaptı, Bakanlar Kurulu onayladı." diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muharrem İnce, dönüp diyor ki: 'Özal’ın, Demirel'in köprüsü bedava, Erdoğan'ın yaptığı köprüler, otoyollar paralı.' Elbette ki paralı olacak. Niye? Sebebi şu: Kullanan parayı ödeyecek, işletme süresinin sonunda bu projeler devlete kalacak ve devlet dönecek bunların kullanımını ihale edecek. Buna değerli hemşehrilerim, 'imtiyaz hakkı' deniliyor. Türkiye'de AK Parti hükümetleri döneminde birçok havalimanını bu yöntemle yaptık ve bunların işletim sistemi bitti, şimdi yeniden ihale ettik, firmalar aldı." - "Laf cambazlığında, laf ebeliğinde üstüne adam yok" Arslan, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tek yön ücreti alındığını yani dönüşte kullananların para vermediklerini söyledi. "(Muharrem İnce) Dün öyle bir laf cambazlığı yapıyor ki çünkü laf cambazlığında, laf ebeliğinde üstüne adam yok." ifadesini kullanan Arslan, şu görüşleri paylaştı:

"Sanki vatandaş giderken de dönerken de köprüye para veriyor. Bilmiyor olabilirsin ama uzmanına sor. Hiç bilmiyorsan Karslıya sor, hiç bilmiyorsan Karslının evladına sor. Karslının evladı nasıl 81 ilin 81'ine hizmet ediyorsa nasıl ki dünya çapındaki lider Recep Tayyip Erdoğan ile hizmetler yapıyorsa hiç merak etme, sana da doğru bilgi verir, senin de yalan yanlış bilgilerle vatandaşın kafasını karıştırmanı engeller. Doğru kılavuz tut ki bu milleti kandırmaya kalkma. Türkiye'de kılavuzun kimse seni kandırıyor, sana yalan söyletiyor, sen de dönüp millete yalan söylüyorsun. Her zaman olduğu gibi sadece laf üstüne laf koyuyorlar, başka bir şey yaptıkları yok." Arslan, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerine hizmet götürdüğünü anlatarak, "Türkiye, 80 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapmış, AK Parti hükümetleri tam 20 bin kilometre bölünmüş yol yaptı. 80 yılda 8 bin 500 kilometre sıcak asfalt yapıldı. 80 yılda Kars'ta, Sarıkamış'ta var mı? Hiç yok ama Allah'a şükür, AK Parti hükümetleriyle 23 bin 500 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt yaptık. Sarıkamış da elbetteki bundan nasibini aldı ve almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.