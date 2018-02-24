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Doğu Guta için BM’den üçüncü erteleme

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 02:45 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Doğu Guta’da ateşkes ilanı ile ilgili ertelemeye gitti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Doğu Guta’da ateşkes ilanı ile ilgili ertelemeye gitti. Üçüncü kez ertelenen tasarı Cumartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek.
Erteleme kararında Rusya’nın çekincelerinin etkili olduğu, taslak çalışmasına devam edilmesi kararının alındığı öğrenildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya’nın banliyödeki insani sorunlarla ilgili bir karar hazırlamak için çalışıldığını söyledi.

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