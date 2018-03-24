Doğu Guta’da Beşar Esad’ı öven slogan atmayana yardım yok

Beş yıldır muhasara altında tutulan Doğu Guta’ya insani yardım sağlanması için BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı ateşkes kararından sonra bölgeden tahliye çalışmaları yapılırken insani yardımlarda yapılıyor. Ancak Suriye hükümetinin insani yardımından faydalanmak için Beşar Esad’ı övücü sloganlar atması şart koşuluyor.
Sosyal medyada yer alan görüntüde Suriye rejim hükümetinin bir parlamenteri Muhammed Kaband bir kamyondan yapılan yardımları ihtiyaç sahiplerine verirken Beşar Esad’ı öven sloganlar atmalarını ve Esad’ın kendi liderleri olduğunu söylemelerini istiyor. Esadı öven sloganları atmayanlara ise yardım paketi verilmiyor. Bu durum görüntüyü seyredenlerde büyük öfkeye yol açtı. Bu davranışın iğrenç ve aşağılayıcı bir tavır olduğu yorumları yapıldı.
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