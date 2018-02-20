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Doğu Guta’da ölü sayısı 100’e yükseldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 11:04 | Son Güncelleme

Suriye’de rejim güçlerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine dün gerçekleştirdiği hava saldırısında ölü sayısı 100’e yükseldi.Esad rejimi yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Doğu Guta’da saldırılarına devam ediyor.

Suriye’de rejim güçlerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine dün gerçekleştirdiği hava saldırısında ölü sayısı 100’e yükseldi.
Esad rejimi yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Doğu Guta’da saldırılarına devam ediyor. Suriye’de rejim güçleri dün gece boyunca Şam’ın Doğu Guta bölgesine hava saldırısı düzenledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin Esad rejimi tarafından gerçekleştirilen bombardımanda aralarında çocukların da bulunduğu en az 100 kişinin öldüğünü duyurdu.
Esad Rejimi, 2013’ten bu yana kuşatma altında tuttuğu, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve son birkaç ayda saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta’da sivillerin hedef alınmadığını ileri sürdü.
Birleşmiş Milletler (BM) ise dün düzenlenen saldırının ardından bölgedeki durumun “kontrolden çıktığını” belirterek Doğu Guta’da ateşkes çağrısında bulundu.

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