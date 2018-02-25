Doğu Guta’daki ateşkeste terör örgütleri devre dışı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye’de aldığı bir aylık insani ateşkes kararının detayları açıklandı. Kararda, ülke çapındaki 30 yıllık bir ateşkesin yanı sıra, haftalık yardım konvoyları, tıbbi tahliyeler ve kuşatmaların derhal kaldırılması, özellikle Doğu Ghouta talep edildi. Kararda, DEAŞ, El-Kaide ve Al Nusra Cephesi aleyhindeki askeri operasyonlar için geçerli olmadığını resmiyet kazandı.
Taslağı hazırlayan iki ülkeden biri olan Kuveyt Büyükelçisi Olof Skoog, oy kullanmadan önce kararın aciliyetine ve insani açıdan önemine dikkat çekti.
Güvenlik Konseyi Başkanı Kuveyt’ten Büyükelçi Mansour Al-Otaibi, kararın uzun süren ve zorlu görüşmelerden sonra oybirliği ile benimsenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararın kabulünü memnuniyetle karşıladıklarını ve çözümün derhal uygulanması beklentisini vurgulayarak, özellikle insani yardım ve hizmetlerin acil, emniyetli, engellenmeden ve sürekli olarak verilmesini sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.
Guterres, tüm tarafların uluslararası insani ve insan hakları hukukundaki mutlak yükümlülüğü bulunduğunu vurgulayarak sivillerin korunması gerektiğini hatırlattı.
Guterres, “Aynı şekilde, terörle mücadele çabaları bu yükümlülükleri geçersiz kılmaz” ifadelerine yer verdi.
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