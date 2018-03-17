HABER

Doğu Guta’nın Duma bölgesinde tahliyeler başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 01:31 | Son Güncelleme

Doğu Guta’nın Duma bölgesinde sağlanan kısa süreli ateşkes çalışmaları ile tahliyeler başladı.Brüksel’den video konferans yoluyla Güvenlik Konseyi’ne katılan Özel Temsilci Mistura, Konsey’in Suriye ile ilgili ateşkes talebinde bulunan son kararının uygulanmasına yönelik brifing verdi.Birleşmiş Milletler BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, “Bu ateşkesin, çok kötü haberler arasında iyi haberdir.

Doğu Guta’nın Duma bölgesinde tahliyeler başladı

Doğu Guta’nın Duma bölgesinde sağlanan kısa süreli ateşkes çalışmaları ile tahliyeler başladı.
Brüksel’den video konferans yoluyla Güvenlik Konseyi’ne katılan Özel Temsilci Mistura, Konsey’in Suriye ile ilgili ateşkes talebinde bulunan son kararının uygulanmasına yönelik brifing verdi.
Birleşmiş Milletler BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, “Bu ateşkesin, çok kötü haberler arasında iyi haberdir. Duma’da ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, insani krizi hafifletmek ve çatışmaya siyasi bir çözüm bulmak için daha çok şey yapılmaya devam edilmelidir” dedi.
Özel Temsilcisi Mistura, Rusya ve Jaish el-İslam’ın geçtiğimiz günlerde, Doğu Guta’daki ateşkesin sağlanmasına yönelik toplantılar yaptığını belirterek, “Bu anlaşmanın sonucu olarak, Hükümet, Rus askeri ve Jaish el İslam güçleri arasındaki sıkı görüşmeler sonunda altı gün boyunca ateşkes sağlandı. Ancak bunun sadece ufak bir parçadır. Doğu Guta’nın diğer alanlarında yaygınlaştırılması için çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelirErdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir
Facianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacakFacianın esrarını ‘88 veri’ aydınlatacak
Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Eroğlu güzel haberi böyle verdi: Bıyıklarımı kesersem bilin ki...

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a İstiklal Marşı, MHP’ye ittifak yanıtı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.