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Doğu Karadeniz'de CHP'lilerden oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:59 | Son Güncelleme

CHP, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını protesto için Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde, oturma eylemi gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz'de CHP'lilerden oturma eylemi

TRABZON, (DHA)- CHP, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını protesto için Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki 6 ilde, oturma eylemi gerçekleştirdi.
Trabzon’da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan CHP İl örgütü üyesi yaklaşık 200 kişi, Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi gerçekleştirerek OHAL uygulamasına tepki gösterdi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunduğu sırada alanda kurulan ses sisteminde arıza oluştu. Bunun üzerine partililer marşı bir partili emekli öğretmen öncülüğünde seslendirdi. Eyleme katılan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, “Bunlar bulmuşlar bir ballı yönetim, ülkeyi ‘OHAL var’ deyip inim inim inletiyorlar. Trabzon’da bir çoban ateşi yakılmıştır. Bu ateşin sıcaklığı şimdiden hissedilmeye başlanmıştır” dedi. OHAL’in sürdürülmesine tepki gösteren CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun da “OHAL bardağı çoktan taşmıştır, sabır testisi kırılmış, toplumun büyük bir bölümü ‘Artık yeter’ demeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.
ARTVİN
CHP Artvin İl Teşkilatı da, OHAL’i protesto etmek için Halitpaşa Meydanı'nda oturma eylemi yaptı. Türk bayrakları ve çeşitli dövizlerle toplanan CHP’liler, "Baskılar bizi yıldıramaz", "OHAL değil demokrasi istiyoruz" sloganları attı. Bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de eşlik ettiği protestoda konuşan CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, “Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır. Sivil toplum örgütlerine, sendikalara, meslek odalarına ve birliklerine yönelik iktidar gücü ile açılan savaş son bulmalıdır” dedi.
RİZE
CHP Rize İl Teşkilatı da Tuzcuoğlu Memiş Ağa Belediye Parkı’nda düzenlenen oturma eyleminde OHAL’i protesto etti. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eyleme, ÖDP, ADD üyeleri ve Saadet Partisi de destek verdi. OHAL’in bitirilmesi gerektiğini savunan CHP Rize İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz, “Çağrımız tüm vatandaşlarımıza yöneliktir. Herhangi bir parti veya kuruluş değil herkesin burada olmasını istedik. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Rize’de de insanların artık OHAL'in bitmesini istediğini ve demokrasi talebini hep birlikte gösterdikleri bir gün olmuştur” diye konuştu.
GİRESUN
CHP Giresun İl Teşkilatı üyesi yaklaşık 200 kişi, Atatürk Meydanı’nda toplandı. Taleplerinin kesin olduğunu belirten CHP İl Başkanı Necati Tığlı, “Bizim talebimiz kesindir. Halkın iradesine karşı işlenen bir suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir. Hukukun askıya alındığı, parlamentonun yok sayıldığı, milli iradenin tanınmadığı, milletvekillerinin rehin alındığı faşizm düzeni ortadan kalkmalıdır” dedi.
Gümüşhane ve Bayburt’ta da CHP'liler OHAL'in sona erdirilmesi için oturma eylemi düzenledi.

FOTOĞRAFLI

Doğu Karadeniz'de CHP'lilerden oturma eylemiDoğu Karadeniz'de CHP'lilerden oturma eylemiDoğu Karadeniz'de CHP'lilerden oturma eylemiDoğu Karadeniz'de CHP'lilerden oturma eylemi

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