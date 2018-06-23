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Doğu Perinçek Eskişehir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 15:12 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek: - "Türkiye'nin önünde fırtınalar var. Vatan Partisi'nin de o fırtınalarda gemiyi yönetecek, kaptanı, kadrosu, programı, rotası var"

ESKİŞEHİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin önünde fırtınalar var. Vatan Partisi'nin de o fırtınalarda gemiyi yönetecek, kaptanı, kadrosu, programı, rotası var." dedi.

Perinçek, partisinin İl Başkanlığı tarafından kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "PKK ile barışçıl yollardan terör sorununu hallederiz" iddialarıyla ortaya çıkanların ülkeyi 5 ay bile yönetemeyeceklerini belirtti.

"Bugün HDP ve FETÖ ile el ele vermek Mehmetçik'e kurşun sıkılması için fırsat, imkan vermektir." diyen Perinçek, şunları söyledi:

"Türk milleti bunu görmeli. Seçimini buna göre yapmalı. Önümüzde neler olacağını görerek yapmalı. İran meselesi de malum. ABD, İran'ı da tehdit ediyor, Türkiye'yi ettiği gibi. 'Ambargo koyacağım' diyor. İran'da da iç karışıklıklar tezgahlıyor. Türkiye'nin önünde bu fırtınalar var. Vatan Partisi'nin de o fırtınalarda gemiyi yönetecek, kaptanı, kadrosu, programı, rotası var."

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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek

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