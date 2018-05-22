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Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 12:16 | Son Güncelleme

Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'a 'burç' tepkisi yöneltti.

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı adaylarının burçlarını köşösine taşımasına Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'ten tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perinçek, kendisinin isminin yer almamasıyla ilgili olarak şunları yazdı:

"Bugün @ahmethc Cumhurbaşkanı adaylarının burçlarını yazmış. Bir tek Doğu Perinçek yok. Çünkü Doğu Perinçek galaksinin dışında ve Türkiye'yi burç falına bakarak yönetmeyecek."

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AHMET HAKAN NE YAZMIŞTI?

Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

ADAYLAR VE BURÇLARI

  • RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Balık burcu... Ki bu burcun erkekleri sahici ve duygusal olurlarmış.

  • MUHARREM İNCE: Boğa burcu... Ki bu burcun erkekleri adil ve hakkaniyetli olurlarmış.

  • SELAHATTİN DEMİRTAŞ: Kova burcu... Ki bu burcun erkekleri hayatı asla şakaya almazlarmış.

  • MERAL AKŞENER: Yengeç burcu... Ki burcun kadınları sıcakkanlı olurlar ve yalandan nefret ederlermiş.

  • TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Akrep burcu... Ki bu burcun erkekleri kararlı olurlar ve asla yollarından dönmezlermiş.

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Vatan Partisi cumhurbaşkanı adayları Ahmet Hakan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu adamda hdp yi kapatacakmış hadi len sende zamanında apoya gidip gül vern benmiyim
@cem_babaoglu Algı operasyoncuları senin beynine ket vurmuş... Beynin iğdiş edilmiş, habarın yok...
Gökte ne varsa yerde de o vardır. Gökyüzünde nice ayetler vardır. İnsanlar bunların farkında değillerdir. Üzerine basar geçerler. Sizler kendi aklını daima değerli sanan insanlar olarak geçip gideceksiniz !! Oysa Alâk 6-7 İnsanlar kendi aklını yeterli gördükten sonra tuğyan eder. Otur araştır kibirsizce sessizce. Bulamnız diye yok değildir bilmece !! Günlük gördüğünüz fal dır. Yıldızlar ilmi haktır. Karıştıran cahil olanlardır. Sen de cahilsin. Bir çoğunuz gibi.
Ayıp etmiş aamet... Yakışmadı.
bu da kendini fasulye gibi nimetten sanıyor..
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