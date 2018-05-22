Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı adaylarının burçlarını köşösine taşımasına Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'ten tepki geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perinçek, kendisinin isminin yer almamasıyla ilgili olarak şunları yazdı:
"Bugün @ahmethc Cumhurbaşkanı adaylarının burçlarını yazmış. Bir tek Doğu Perinçek yok. Çünkü Doğu Perinçek galaksinin dışında ve Türkiye'yi burç falına bakarak yönetmeyecek."
AHMET HAKAN NE YAZMIŞTI?
Ahmet Hakan'ın bugünkü köşe yazısındaki ilgili bölüm şöyle:
ADAYLAR VE BURÇLARI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Balık burcu... Ki bu burcun erkekleri sahici ve duygusal olurlarmış.
MUHARREM İNCE: Boğa burcu... Ki bu burcun erkekleri adil ve hakkaniyetli olurlarmış.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ: Kova burcu... Ki bu burcun erkekleri hayatı asla şakaya almazlarmış.
MERAL AKŞENER: Yengeç burcu... Ki burcun kadınları sıcakkanlı olurlar ve yalandan nefret ederlermiş.
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