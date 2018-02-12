Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Üretim ekonomisinin zorunlu olduğunu söyleyen Perinçek, şunları ifade etti: “Özalların, Çillerlerin, Erdoğanların borçlanma ekonomisi bitti. Ocak ayında Türkiye yüzde 9 ihracat açığı verdi. Hesaplayın bir yıl içinde ekonominin çarkının dönmesi bitecek. Borçla, borç ekonomisi dönmez. Türkiye bu yıl üretim ekonomisini kurmak zorunda. Bu kimin programı Vatan Partisi’nin programı. Türkiye’nin 10 yıllar öncesinden bugünlere geleceğini söyleyen Vatan Partisi. Artık bizim günlerimiz geldi. Dün 11 şehit verdik, saygı duruşunda bulunduk ama bu savaşı Tayip Erdoğan yönetemiyor. Bu savaşı yönetemiyorar, savaş hurafeyle yürütülmez. Tarımda, sanayi de hata yaparsın ama savaşta hata yaparsan sonu kötü olur. Savaş ciddiyetsizlikle yönetilmez. Dün helikopter düşmüş, Cumhurbaşkanı kimseye danışmadan kahvede oturur gibi açıklama yapıyor. Savaş fiyaka için yürütülmez.”

ÖNÜMÜZDE 5 MADDE VAR

Erdoğan’ın BOP söylemlerini hatırlatan Perinçek, şu çıkışta bulundu: “Diyarbakır’ı BOP’un yıldızı yapacağız diyordu. Sakarya’da dedik ki: ‘Amerika Ortadoğu’ya geldi ama burdan çıkamayacak, Amerika Ortadoğu’ya gömülecek.’ Gömülmüyor mu?Yine 2007 yılında İncirlik’e girdik. Amerikanın ve İsrail’in iflas edeceğini 10 yıl önceden herkes onları överken söyledik. Biz bilimin rehberliğini kabul ettik, hesap yapıyoruz, geleceği görüyoruz. Artık Avrasya çağı geldi. Türkiye’nin bu dünya koşullarında Atlantik Sistemine bağlılıkları bitmiştir. Burdan ilan ediyoruz. Özalların, Çillerlerin, Erdoğanların Atlantikçi politikaları bitmiştir. Türkiye’nin önünde 5 madde var: Vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, bölge ülkeleriyle işbirliği, aydınlanma ve laiklik, Avrasya’daki şerefli yerimiz.”

ERDOĞANLARA GEÇMİŞİNİ HATIRLATMAK İSTEMİYORUZ AMA…

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Vatan Partisi Lideri şu açıklamada bulundu: “Fettullah Terör Örgütü’nün adını vatan partisi koydu. Yargıtay kararları çıktı. Bunlar kendi halinde masum, silahsız cemaat diyordu. Vatan Partisi bunların silahı TSK’nın içinde dedi. FETÖ’nün isim babası Vatan Partisi’dir. Onlar bizi hapse attı, biz de onları Türkiye olarak hapse attık. Amerikan Gladyosu’ydu. Şimdi Türkiye ondan temizleniyor. Burada Vatan Partisi siyasetlerinin payı var. Erdoğanlara geçmişini hatırlatmak istemiyoruz ama Türkiye’yi onlarla yürüttüler, ordunun içine yerleştirdiler. Terfileri onlara göre ayarladılar, bizleri onlarla hapse attılar. İşte onları 15 Temmuz gecesi Türkiye tanıdı. Vatan Partisinin programı Türkiye’nin programı olmuştur.”