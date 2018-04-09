Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli

Teoman Alili'nin sunduğu Ulusal Kanal Ana Haber Bültenine telefonla bağlanan Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimyasal saldırı iddialarına verdiği desteği eleştirdi.
Perinçek'in konuşmasından satırbaşları şöyle:
"Tayyip Erdoğan yönetiminin tutumu ancak gafletle karşılanabilir. Savaşı önlemek istiyorsak ABD'ye karşı bölge ülkeleriyle birlikte bir tutum almamız gerekiyor. Hükümeti de Tayyip Erdoğan'ı da bu konuda ciddi davranmaya davet ediyoruz. Bu tutumlar bölgede Erdoğan'a karşı güvensizlik yaratıyor. Çin, Rusya gibi ele ele verdiği devletler de ona güvenmiyor. Biz bir an evvel Tayyip Erdoğan hükümetinden kurtulmak durumundayız.
"VATAN PARTİSİ BU KOŞULLARDA TÜRKİYE'Yİ YÖNETİR"
Vatan Partisi bu koşullarda Türkiye'yi yönetir, savaşın dışında tutar. Bölgesel birlikteliğin içinde olur. Buradan AKP'ye ve Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum, inatlarla, kişisel komplekslerle, ciddiyetsiz, oynak siyasetlerle hiç kimsenin Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye atmaya hakkı yok. Onun için Türkiye derhal ABD'yi itidale çağırmalı, bu saldırgan tutumlarından vazgeçmeye çağırmalı. Derhal Suriye aleyhtarı kampanyaya son verilmeli. Ve Türkiye hükümeti derhal Suriye düşmanı siyasetlerden vazgeçmeli"
Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti
ABD Başkanı Trump: Suriye konusunda 24 saat içinde önemli bir karar vereceğim
2.Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Yakın takip başladı
TEM'de büyük kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Apple'dan Kırmızı iPhone sürprizi
24 yıldır bedeninde şarapnel parçalarıyla yaşıyor
Kuşadası’nda arı istilası
Asırlardır çözülemeyen sır bu kapının ardında gizli
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor
iOS 12: Bu iPhone'lar ölüyor, iPhone ekranları kararıyor!
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Okuyucu Yorumları 0 yorum