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Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek; Cumhurbaşkanı seçilirse Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'ye yardımcılık teklifinde bulunacağını söyledi. Perinçek ayrıca bedelli askerlik ile ilgili de, "Bedelli askerden Mehmetçik olmaz. Mehmetçik temel kavramlardan birisidir. Mehmetçik ile oynamak çok yanlış" dedi

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) Akra Otel'de düzenlediği toplantının konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oldu. Türkiye'nin borç batağında olduğunu söyleyen Perinçek, borç batağında çırpınmasından dolayı da bir çözüm çıkmadığını söyledi. Atatürk gibi düşünmek zorunda olunan bir dönemden geçildiğini kaydeden Doğu Perinçek, devrimle çıkış yapılabilecek noktaya gelindiği belirtti. 2014 yılında Silivri duvarını yıkarak yeni bir devrimin başlangıcını yaptıklarını ifade eden Doğu Perinçek, önderliğindeki Vatan Partisi'nin bunu başlattığını aktardı.

'HDP SİYASETTE YILDIZ ŞİMDİ'

HDP'ye eleştirilerde bulunan Perinçek, "HDP Meclis'e, hükümete sokulduğunda Türkiye'nin önünde bir barış yok. Demirtaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yaparak bir çözüm yoktur. Ana dilde eğitim diye Kürtçeyi getirerek, öyle bir çözüm yok. Hukuk okutamazsınız Kürtçe. Bunlar yalandır. Türk ordusu Afrin'e girdiği zaman HDP'nin oyları 2 puan düşmüştü. HDP, siyasette yıldız şimdi. Ülkenin gözüne kül atılıyor. PKK, HDP, ABD ve İsrail ile bir çözüm yok" diye konuştu.

'HDP KAPATILMALI'

HDP'nin PKK'nın bir parçası olduğunu söyleyen Perinçek, HDP'nin kapatılması gerektiğini kaydetti. Katılımcılardan yetki isteyerek Türkiye'yi birlikte yönetme teklifinde bulunan Doğu Perinçek, "Vatan Partisi zorlukları yenmenin ustasıdır. Sizden yetki istiyorum. Türkiye'yi yönetirim. Vatan Partisi'ni keşfedeceksiniz ama bugün ya da yarın" dedi.

'BEDELLİ ASKERDEN MEHMETÇİK OLMAZ'

Bedelli askerlik konusunda da görüşlerini açıklayan Doğu Perinçek, "Bedelli askerden Mehmetçik olmaz. Mehmetçik temel kavramlardan birisidir. Mehmetçik ile oynamak çok yanlış, Mehmetçik demokrasinin güvencesi için önemlidir. Bütçe açığı kapatılabilir ama vatan açığı kapatılamaz. Bedelli askerliğe hayır, herkes Mehmetçik olacak. Herkes Mehmetçik olarak adam olmayı öğrenmiştir. Bedelli askerlik kültürel ve ideolojik bir tahribattır" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini alkışlayan 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletlerini sökeceğim' sözlerini eleştiren Perinçek, şöyle devam etti:

"Kimin apoletlerini sökeceksin, düğmeyi bile sökemezsin. Cumhurbaşkanı yetkileri arasında bir subayın rütbesini alma yetkisi bile yoktur. Türk ordusuna karşı bir hınç, kin kusma var. Bunu eskiden Tayyip Erdoğan yapardı ama bu kadar küstah değillerdi. CHP'nin eskiden en önemli özellikleri arasında ordu ve bürokrasi vardı. Devlet adamı apolet sökmez, bu devlet adamı olmayacağım anlamına gelen sözlerdir."

3 LİDERE YARDIMCILIK TEKLİFİ

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli'ye yardımcılık teklifinde bulunacağını söyledi. Perinçek, "Ben parti genel başkanlarını saydım. O siyasi parti tabanlarının parti yönetiminde söz sahibi olması gerekiyor. Türkiye'nin önünde geniş tabanlı hükümetler zorunlu. Ben onları yönetecek kabiliyetimi biliyorum" dedi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Acilen uzman bir doktora görünmesi gerekiyor tespitim manik depresif bozukluk belirtileri gösteriyor hasta bu adam :) ...
he babam he.. bedelli istemeyenler sana oy verirler şimdi he.. #BedelliAskerlik İhtiyaçtır..
Bu kuru fasulye halen kendini nimet zan ediyor
İYİ DOĞRU SÖYLEDİKLERİN VAR AMA ! BİRAZDA GERÇEKÇİ OL HAYAL DÜNYASINDA KOŞMA
Bu adam 80 yaşında ve artık biri bunu her şeye maydanoz olmadan kurtarsın. Hayal ile iş görülecek kadar kendine inanmış bir saf..iskemle kapsın diye atıp tutuyor. C.Başkanı olacakmış daha bir m.vekilin yok..aklını başına topla. Recepci
ŞU İŞE BAKIN YAHU. DÜNYADA EN ÇOK NEFRET ETTİĞİM LİDER PERİNÇEKTİ AMA ŞU DARBE OLAYINDAN SONRAKİ AKLI SELİM AÇIKLAMALARI, TÜRKİYE SEVDASI, EŞİTLİK ADALET VE ÖZGÜRLÜK, VE HAKANİYETTEN YANA SÖYLEMLERİ BENİ .ÇOK ETKİLEMEYE BAŞALADI.BİRDE NAMAZI ORUCU OLSA DÖRT DÖRTLÜK BİR LİDER PORTRES ÇIKACAK KARŞIMIZA.BAKINIZ İSRAİLİ YERDEN YERE VURUYOR,ABD KENDİ KAZDIĞI ÇUKURA GÖMÜYOR, SURİYEDE DEVLETİMİZİN NERDE YANLIŞ YAPTIĞINI DİLE GETİRİRYOR. TÜRKİYE İLE İRAN HEMEN KUCAKLAŞMALI DİYOR. İŞİN ÖZÜ MİLLET BİR FIRSAT VERİRSE ÇOK GÜZEL PROJELERE İMZA ATABİLİR SAYIN PERİNÇEK.TÜRKİYE PERİNÇEĞİ SEVECEK GİBİ.NOKTA.
ve memleketin parasının bittiğinin delilidir bu bedelli.
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