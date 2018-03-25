HABER

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 08:27 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçim ittifakıyla ilgili konuştu; "İttifak yapılırken Türk milleti hesaba katılmıyor; sadece 'iktidarda kalalım' hesabı yapılıyor. Böyle bir ittifak anlayışını kabul etmiyoruz" dedi.

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 16'ncı Kitap Fuarı’na gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, okurlarıyla buluştu. Okurlarına kitap imzalayan Perinçek, kitabın, tecrübe, toplumların hayatı, bilim demek olduğunu söyledi. Perinçek, ''Benim için kitap fuarları mutluluk kaynağıdır. Burası güzel bir fuar. Bursa Kitap Fuarı, Türkiye'nin en büyük fuarlarından biridir. Son derece büyük ilgi var. O da bize büyük sevinç veriyor'' diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİ HESABA KATILMIYOR'

Bir soru üzerine Türkiye'de seçimlerde ittifakların olabileceğini aktaran Perinçek, ''Türkiye'de ittifakların olması güzeldir, bu bir özgürlüktür. Fakat niçin ittifak? Türkiye'de yüzde 51 bir amaç oldu. İttifak yapılırken Türkiye, Türk milleti, çiftçisi, işçisi, sanayicisi, tüccarı hesaba katılmıyor; sadece 'iktidarda kalalım' hesabı yapılıyor. Böyle bir ittifak anlayışını kabul etmiyoruz. Vatan Partisi olarak, Türkiye'nin önündeki sorunların çözümü hesaba katılarak oluşturulacak ittifakı çok önemsiyoruz'' diye konuştu.

Perinçek, daha sonra fuar alanını dolduran kitapseverlerle sohbet etti. (DHA)

İsmail Saymaz canlı yayında bombayı patlattıİsmail Saymaz canlı yayında bombayı patlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek seçim ittifakı ak parti CHP MHP Vatan Partisi

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

'Türk ordusu bizi de kurtarsın' diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi

'Türk ordusu bizi de kurtarsın' diyen Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.