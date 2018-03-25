Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 16'ncı Kitap Fuarı’na gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, okurlarıyla buluştu. Okurlarına kitap imzalayan Perinçek, kitabın, tecrübe, toplumların hayatı, bilim demek olduğunu söyledi. Perinçek, ''Benim için kitap fuarları mutluluk kaynağıdır. Burası güzel bir fuar. Bursa Kitap Fuarı, Türkiye'nin en büyük fuarlarından biridir. Son derece büyük ilgi var. O da bize büyük sevinç veriyor'' diye konuştu.
'TÜRK MİLLETİ HESABA KATILMIYOR'
Bir soru üzerine Türkiye'de seçimlerde ittifakların olabileceğini aktaran Perinçek, ''Türkiye'de ittifakların olması güzeldir, bu bir özgürlüktür. Fakat niçin ittifak? Türkiye'de yüzde 51 bir amaç oldu. İttifak yapılırken Türkiye, Türk milleti, çiftçisi, işçisi, sanayicisi, tüccarı hesaba katılmıyor; sadece 'iktidarda kalalım' hesabı yapılıyor. Böyle bir ittifak anlayışını kabul etmiyoruz. Vatan Partisi olarak, Türkiye'nin önündeki sorunların çözümü hesaba katılarak oluşturulacak ittifakı çok önemsiyoruz'' diye konuştu.
Perinçek, daha sonra fuar alanını dolduran kitapseverlerle sohbet etti. (DHA)
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