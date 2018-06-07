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Doğu Perinçek'ten işten çıkarılan kozmetik işçilerine destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını ileri süren kozmetik fabrikası işçilerini ziyaret ederek, destek verdi.

Doğu Perinçek'ten işten çıkarılan kozmetik işçilerine destek

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- VATAN Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını ileri süren kozmetik fabrikası işçilerini ziyaret ederek, destek verdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kozmetik ürünleri fabrikasının işten çıkardığı işçileri ziyaret etti. Doğu Perinçek'in sohbet ettiği işçiler, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia ederek, 24 gündür fabrikanın önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi. İşçilerin yanlarında olduğunu söyleyen Perinçek, "Sizler kahramanlarsınız. 24 günden beri 24 ateşten geçerek bugünlere geldiniz ve buradan ilan ediyorum; hep beraber önümüzdeki günlerde burada davulla, zurnayla zaferimizi kutlayacağız. Sizler yalnız hamur açan değil, evine ekmek götüren kadın işçilerimizsiniz, evine ekmek götüren. Bu geleceğin Türkiye'sinin büyük bir örneği, yani kadınlarımız çalışacak, hayatta yerini alacak, erkekle eşit olacak. Fabrikada çalışacak, iş yerinde olacak. Her yerde kadın olacak. Üniversitelerde, okullarda, hamur yoğuran değil de evine ekmek götüren olarak Türkiye'ye örnek olacak. Sizler çağdaş Türkiye'yi temsil ediyorsunuz" dedi.
Fabrika yöneticilerine seslenen Perinçek, "Sendika hakkı Anayasal haktır. Ben 60 yıldır, gençliğimden beri bu mücadelelerin içerisindeyim. Sendika hakkı için emekçilerimiz, Türk milleti büyük mücadeleler verdi. Bu millet can verdi, kan verdi. Siz şimdi o sendika hakkı mevzilerindesiniz. Kesinlikle bu mücadeleyi kazanacağız. Sizin gözlerinizdeki ışıktan bu güveni görüyorum. Bunu kazanacağız. Ne demek işçiyi atmak, ekmeksiz bırakmak? Hele bu mübarek Ramazan günlerinde işçiyi kapıya koymak, ekmeksiz bırakmak, bu en büyük günah. Onun için patronlara, yöneticilere 'Bu günahtan dönün' diyorum. Bu günahı sürdürmeyin, insanlarımızı kapıda bırakmayın, Anayasa ile hukuk ile kavgalı olmayın". Sendika hakkına karşı, iş güvenliğine karşı bu mücadeleden, bu direnişten vazgeçin. Onlara buradan sesleniyorum. Başka girişimlerde de bulunacağız. Yöneticiler ve patronları kesinlikle bu tavırlarını değiştirecekler. Türkiye'mize bu açıdan da örnek olmaları lazım. Ben sizlerin duruşunuzda yarınki başarıyı görüyorum. Hepimiz sizlerle beraberiz. Vatan Partisi ve Türk milleti, işçinin yanındadır. Bugün Türkiye'deki bütün işçiler, çiftçiler, çalışanlar ve vicdanı olan herkes, namusu olan herkes sizinle beraber. Siz bir ekmek mücadelesi, namus mücadelesi veriyorsunuz" diye konuştu.

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Doğu Perinçek'ten işten çıkarılan kozmetik işçilerine destekDoğu Perinçek'ten işten çıkarılan kozmetik işçilerine destekDoğu Perinçek'ten işten çıkarılan kozmetik işçilerine destek

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