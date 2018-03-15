Doğu Türkistan STK Platformu üyeleri TBMM'de

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, "Bir diaspora gibi hareket edilmeli ve Doğu Türkistan'da yaşanan dramın dünya kamuoyunun gündeminde tutulması için her türlü yasal tepki ortaya konulmalı. Dünyanın dikkati oraya çekilmeli." dedi.

Serdar, Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyelerini Mecliste kabul etti.

Ömer Serdar, kabulde yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan’da yıllardır bir trajedinin yaşandığını ve ne yazık ki bu trajediye dünyanın yeterli tepkiyi vermediğini söyledi.

"Doğu Türkistan'da asimilasyon politikası uygulandığı ve Uygur Türklerinin baskı altında tutularak insan hakları ihlallerinin yaşandığı" yönündeki haberlerin zaman zaman kamuoyuna da yansıdığına işaret eden Serdar, 2003 yılından bu yana Uygur Türklerinin ana dillerini konuşmasının birtakım kısıtlamalarla engellendiğini kaydetti.

Serdar, şöyle konuştu:

"Oradaki soydaşlarımız 40-50 yıl sonra kendi dillerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca inançlarını yaşamak konusunda da çok ciddi baskılara maruz kalıyorlar. Sadece Kaşgar'da 120 bin civarında Uygur Türk'ünün eğitim kampı adı altında zorla tutulduğuna ve bu kamplarda asimile edildiğine dair bilgiler aktarılıyor. Farklı ülkelerde yaşayan Uygur Türkleri ise Doğu Türkistan'da tutuklu olan yakınlarından haber alamamaktan şikayetçi. Bir yıldır ailesi ile görüştürülmeyen insanlar var. Bu durum apaçık bir insan hakkı ihlali."