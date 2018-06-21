Vatandaşların seçimlerde özellikle ülkenin bölgesinde lider mi yoksa sıradan mı olacağını oylayacağını anlatan Tüfenkci, "Bir yandan 16 yılın vermiş olduğu birikim, tecrübe, vizyon, erdem, iradeye sahip bir lideri mi cumhurbaşkanı yapacağız yoksa Türkiye'yi yeni yeni tanıyan bir adayı mı cumhurbaşkanı yapacağız, bunun kararını vereceğiz. Yine kendi partisinde genel başkan seçilemeyen birisini mi cumhurbaşkanı yapacağız yoksa Türkiye'nin 81 ilini en az 18, 20, 23 kez dolaşan bir lidere mi teslim edeceğiz ülkeyi. 24 Haziran'da buna karar vereceksiniz." diye konuştu.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 24 Haziran'da sıradan bir seçime gitmeyeceğini, geleceğini, yönünü belirleyecek tarihi bir tercih yapacağını ifade etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dün ne demişsek bugün aynısını diyoruz. Doğu'da ne diyorsak Batı'da aynısını diyoruz." dedi.

- "Doğu'da ne diyorsak Batı'da aynısını diyoruz."

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin her bir karış toprağını korumak için canını, malını veren şehitlerin olduğunu hatırlattı.

Teröre karşı amansız bir mücadele verdiklerini ve hem yurt içinde hem de dışında saklandıkları inlerine girdiklerini vurgulayan Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi ve ülkeyi büyütmeye çalıştıklarını söyledi.

Bülent Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bakın terörü kınayamayanlar, teröre karşı mesafe koyamayanlarla yakın iş birliği içerisinde hareket edenlerle teröre karşı net tavrını koyanlar arasında seçim yapacaksınız 24 Haziran'da. Kimin kiminle yürüdüğüne bakacaksınız. İttifaklar var, onlara göz kırpanlar var. Sahada gayrı resmi ittifak yapanlar var. Bir o tabloya bakın, kimin nasıl dönme dolap gibi döndüğüne bakın ondan sonra kararınızı verin."

Türkiye'nin her karşı toprağında yaşayan vatandaşları bir ve kardeş bildiklerini dile getiren Tüfenkci, vatana, devlete, bayrağa, millete ihanet etmeyen herkesle bir olup yürüyeceklerinin altını çizdi.