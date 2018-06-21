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"Doğu'da ne diyorsak Batı'da aynısını diyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dün ne demişsek bugün aynısını diyoruz. Doğu'da ne diyorsak Batı'da aynısını diyoruz" - "Bakın terörü kınayamayanlar, teröre karşı mesafe koyamayanlarla yakın iş birliği içerisinde hareket edenlerle teröre karşı net tavrını koyanlar arasında seçim yapacaksınız 24 Haziran'da"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dün ne demişsek bugün aynısını diyoruz. Doğu'da ne diyorsak Batı'da aynısını diyoruz." dedi.

Tüfenkci, Akçadağ'ın kırsal kesiminde bulunan Ancar Mahallesi Meydanı'nda vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 24 Haziran'da sıradan bir seçime gitmeyeceğini, geleceğini, yönünü belirleyecek tarihi bir tercih yapacağını ifade etti.

Vatandaşların seçimlerde özellikle ülkenin bölgesinde lider mi yoksa sıradan mı olacağını oylayacağını anlatan Tüfenkci, "Bir yandan 16 yılın vermiş olduğu birikim, tecrübe, vizyon, erdem, iradeye sahip bir lideri mi cumhurbaşkanı yapacağız yoksa Türkiye'yi yeni yeni tanıyan bir adayı mı cumhurbaşkanı yapacağız, bunun kararını vereceğiz. Yine kendi partisinde genel başkan seçilemeyen birisini mi cumhurbaşkanı yapacağız yoksa Türkiye'nin 81 ilini en az 18, 20, 23 kez dolaşan bir lidere mi teslim edeceğiz ülkeyi. 24 Haziran'da buna karar vereceksiniz." diye konuştu.

- "Doğu'da ne diyorsak Batı'da aynısını diyoruz."

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin her bir karış toprağını korumak için canını, malını veren şehitlerin olduğunu hatırlattı.

Teröre karşı amansız bir mücadele verdiklerini ve hem yurt içinde hem de dışında saklandıkları inlerine girdiklerini vurgulayan Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da ekonomiyi ve ülkeyi büyütmeye çalıştıklarını söyledi.

Bülent Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Bakın terörü kınayamayanlar, teröre karşı mesafe koyamayanlarla yakın iş birliği içerisinde hareket edenlerle teröre karşı net tavrını koyanlar arasında seçim yapacaksınız 24 Haziran'da. Kimin kiminle yürüdüğüne bakacaksınız. İttifaklar var, onlara göz kırpanlar var. Sahada gayrı resmi ittifak yapanlar var. Bir o tabloya bakın, kimin nasıl dönme dolap gibi döndüğüne bakın ondan sonra kararınızı verin."

Türkiye'nin her karşı toprağında yaşayan vatandaşları bir ve kardeş bildiklerini dile getiren Tüfenkci, vatana, devlete, bayrağa, millete ihanet etmeyen herkesle bir olup yürüyeceklerinin altını çizdi.

- "Yaparsa AK Parti yapar"

Türkiye'yi her alanda en az 3,5 kat büyüttüklerine dikkati çeken Bakan Tüfenkci, birilerinin yapılan yolları, hastaneleri, limanları, yolları ve havalimanlarını küçümsemek için eserlere 'beton yığını' dediklerini belirtti.

Tüfenkci, eleştiride bulunanların da iktidarlara geldiğini anımsatarak, "Sizler de koalisyon ortaklıklarında bulundunuz. Hangi yolları yaptınız, limanları, havalimanları yaptınız. Üniversite sayısı sizin döneminizde kaçtı, AK Parti dönemine kaç. Ben size sadece Malatya'dan örnek vereyim, AK Parti iktidara gelmeden önce havayolunu kullanan yolcu sayısı 88 bindi, şimdi 980 bin. Bu dönem projesi yapıldı Malatya'ya bir havalimanı terminali yapıyoruz. Kim yapıyor bunu? AK Parti yapıyor. Yaparsa AK Parti yapar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ülkeyi tanımıyorlar"

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Malatya mitinginde kayısıyla ilgili vaatlerini hatırlatan Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Diyor ki lisanslı depo yaptıracağız, devlete kayısı alımı yaptıracağız. O bilmiyor ki Malatya'da kayısı lisanslı depo kapsamına alındı ve protokolü yapıldı, inşası başladı. Bitince de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne alım yaptıracağız. Bunun sözünü verdik. Dolayısıyla ben onun için diyorum ülkeyi tanımıyorlar.''

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- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri Akçadağ Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya

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