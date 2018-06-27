AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Biz seçimden önce 'CHP sandığa saygı duysun, demokrasiye saygı duysun, seçimlere saygı duysun' dedik. 'Kemal Kılıçdaroğlu 9. yenilgisini alacak, buna hazır olsun' dedik. Ne yaptı? Dokuzuncu yenilgisini aldı ama 'ben yenilmedim' diyor." ifadesini kullandı.

Ünal, AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Elbistan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gösterdiği teveccüh için teşekkür etti.

Mahalle başkanlarının partinin parmak uçları gibi olduğunu dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Biz bir aileyiz. Mahalle başkanından sandık müşahidine, kadın kollarından gençlik kollarına, ilçe başkanından il başkanına, belediye başkanına, milletvekiline varıncaya kadar hepimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın neferleriyiz. Bizim işimiz gücümüz bu aziz milleti ayağa kaldırmaktır. Biz, önce baskılara, yasaklara direndik. Mücadele ettik, sabrettik, dua ettik ve Allah 2002'de bu aziz milletin iradesini iktidara taşıdı. Önce direndik iktidar olduk, iktidarla beraber 16 yılda bu neferler adeta Türkiye'yi diriltti. Dirildik. Şimdi inşallah şahlanma ve yükselme dönemi başlıyor."