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Dolar kurundaki artış

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan: - "Alacağınız hiçbir faiz tedbiri doları düşürmez. Düşürecek şey, ülkenin hukuk devleti olduğunu, demokrasinin işlediğini göstermektir"

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Alacağınız hiçbir faiz tedbiri doları düşürmez. Düşürecek şey, ülkenin hukuk devleti olduğunu, demokrasinin işlediğini göstermektir." dedi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faiz neden, enflasyon sonuç." dediğini, ancak artık "Erdoğan neden, enflasyon sonuç" denilebileceğini savundu.

Faizlerin talimatla düşmeyeceğini, ancak güvenle düşeceğini dile getiren Paylan, iktidara, Erdoğan'a ve iktisadi tedbirlerine güvenilmediğini, bu nedenle de dolar, enflasyon ve faizlerin yükseldiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de Merkez Bankasına yönelik sözleri nedeniyle doların artığını ileri süren Paylan, bu durumu Türkiye'nin kaldıramayacağını söyledi. Paylan, Türkiye'nin yaklaşık 450 milyar dolar borcu bulunduğuna ve bir yıl içerisinde 240 milyar dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkenin büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Paylan, iktidarın ivedilikle tedbir almasını gerektiğini belirterek, "İktidar 'OHAL'i kaldıracağım' derse bugün dolar 4'e düşer, beraberinde Demirtaş'ı özgür bırakırsa 3,9'e düşer. Denemesi bedava. Çünkü artık normalleşen ülke algısını oturtmuş oluruz. Alacağınız hiçbir faiz tedbiri doları düşürmez. Düşürecek şey, ülkenin hukuk devleti olduğunu, demokrasinin işlediğini göstermektir. Sayın Cumhurbaşkanına tavsiyem toplantıda 'faizi yükseltelim mi düşürelim mi' kararından çok 'OHAL'i kaldıralım mı'yı konuşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın "yurtdışına para kaçırandan hebasını soracağım" dediğini, bununla ilgili Mecliste görüşülecek torba tasarıda da bir madde bulunduğunu anımsatan Paylan, yurt dışına para çıkarılmasının bu şekilde önlenemeyeceğini savundu. Garo Paylan, "İsterseniz yüzde 100 ceza kesin para çıkışını durduramazsınız tam tersine böyle maddelerle o kaçışı artırırsınız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar ekonomi faiz Garo Paylan

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