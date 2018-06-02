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"Doların yükselişi seçime dönük bir operasyon"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 18:20 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Doların yükselişinin realite ile rasyonalite ile hiçbir alakası yok. Bunun spekülasyonla alakası var. Seçime dönük bir operasyon, milletimiz de bunu görüyor" - "Vatandaşımıza olumsuz yansımaları olmadan inşallah bunu çözeceğiz. Seçime kadar bir noktada halledeceğiz, seçimden sonra tamamen bu iş zaten ülkemizin gündeminden çıkacak"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Doların yükselişinin realite ile rasyonalite ile hiçbir alakası yok. Bunun spekülasyonla alakası var. Seçime dönük bir operasyon, milletimiz de bunu görüyor." dedi.

Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Bornova ilçesi Koşukavak Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Hamza Dağ, AK Parti hükümetinin doların yükselişine bağlı olarak artan petrol fiyatlarını sabitlediğini, bu yükselişin olumsuzluklarını vatandaşlara hissettirmemeye çalıştığını bildirdi.

Dolardaki yükselişin spekülasyon olduğunu herkesin açık bir şekilde gördüğünü aktaran Dağ, "Vatandaşımız doların bu çıkışına bağlı mazot ve benzin fiyatlarında yaşanabilecek bir hadiseyi inşallah yaşamayacak." diye konuştu.

- "Bu neyin krizidir?"

Türkiye'nin 2015 ve 2016 yıllarında sıkıntılı süreç yaşadığını, önemli dönüm noktalarını atlatarak yoluna devam ettiğini kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

"Şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak, 2015 ve 2016 yılları ülkemiz için çok sıkıntılı oldu. 2015 yılında 7 Haziran seçimlerinden sonra hükümeti olmayan bir ülke söz konusu oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı yerlerde çukurlar açılmıştı. Bazı mahallelerde terörle mücadele söz konusuydu. 2015 yılında 1 Kasım sonrası hükumetin kurulduğu an Rus uçağı düşürülmüş bunun sonucunda da ihracatımıza ciddi yansımaları olmuş ve düşüş yaşanmıştı. Hem de turizm gelirlerimizi ciddi anlamda olumsuz etkilemişti. Şimdi ekonomiyi takip eden biri olarak bugünkü gündemi o zamanla karşılaştırıyorum. 2015 yılı bir kere büyüme rakamları daha düşük. Ülkenin bir bölümünde ciddi anlamda bir mücadele var. Aynı zamanda ihracatımız düşmüş yani üretimimiz düşmüş durumda. Turizm gelirleri de tarihimizin en düşük zamanını yaşıyor. 2018 yılında ise ihracat rakamımız yükseliyor, turizm gelirlerimiz tarihinin en iyi dönemini yaşayacak, bütün rezervasyonlar bunu gösteriyor. Büyüme rakamında yüzde 7,4 ile dünyanın büyüyen en büyük ülkesi olmuşuz. Bir de istikrar sorunumuz yok. Terörle mücadelede de olabileceğimiz en iyi noktadayız. İkisini karşılaştırdığımızda bu neyin krizidir."

Böylesi istikrarın olduğu bir ortamda doların neden yükselmesi gerektiğini anlayamadığını ifade eden Dağ, "Bu sebeple de baktığımda bunun realite ile rasyonalite ile hiçbir alakası yok. Bunun spekülasyonla alakası var. Seçime dönük bir operasyon, milletimiz de bunu görüyor. Gecenin saat 3'ünde artan doların herhalde bu ülke piyasalarında bir anlamı söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yine başaramayacaklar"

Alınan tedbirlerle dolardaki yükselişin önüne geçildiğini, seçimden sonra ise konunun gündemden çıkacağına inandığını aktaran Dağ, "İnşallah vatandaşımıza da bu yansımadan konu çözüme kavuşacak. Birtakım üst tabakadaki insanlar dolar alıp satabilir. Bu durumdan bir şeyler elde edebilir ama vatandaşımıza olumsuz yansımaları olmadan inşallah bunu çözeceğiz. Seçime kadar da bir noktada halledeceğiz, seçimden sonra tamamen bu iş zaten ülkemizin gündeminden çıkacak. Bugüne kadar yaptıkları her operasyonda başarısız oldukları gibi bu konudaki operasyonda da yine başarısız olacaklar." diye konuştu.

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