"Dolarla da hainlerle de operasyon yapsanız diz çöktüremeyeceksiniz"

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Recep Tayyip Erdoğan her zaman milletle beraber olmuştur. İstediğiniz kadar dolarla da hainlerle de operasyon yapsanız Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktüremeyeceksiniz, millete diz çöktüremeyeceksiniz." dedi.

Bak, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere bütün hain girişimlerde milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını, destekçisi olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın başkaları gibi kasetle değil, milletin içinden geldiğini belirten Bak, "Gençlik kollarından, teşkilatlardan gelmiştir. Recep Tayyip Erdoğan her zaman milletle beraber olmuştur. İstediğiniz kadar dolarla da hainlerle de operasyon yapsanız Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktüremeyeceksiniz, millete diz çöktüremeyeceksiniz." diye konuştu.

Bak, sonuna kadar Erdoğan ile yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Muhalefet olsun, dış güçler olsun operasyon yapmaya çalışıyorlar. Hep aynı dili konuşuyorlar, 'Erdoğan gitsin.' Erdoğan gitmeyecek, millet onu seviyor, millet onunla beraber. Birileri istiyor diye Recep Tayyip Erdoğan gitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan milletle beraber, milletin içinden biri. 24 Haziran'da sandıklardan cevap vereceğiz. Rize'den cevap vereceğiz. Rize'de sandıkları patlatacağız."