HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Dolarla da hainlerle de operasyon yapsanız diz çöktüremeyeceksiniz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 19:36 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: - "Recep Tayyip Erdoğan her zaman milletle beraber olmuştur. İstediğiniz kadar dolarla da hainlerle de operasyon yapsanız Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktüremeyeceksiniz, millete diz çöktüremeyeceksiniz" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: - "Oyunuzu kullanırken, desteğinizi verirken fantezi anlamına gelebilecek sapmalara, başkalaşmalara asla yol açmayın"

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Recep Tayyip Erdoğan her zaman milletle beraber olmuştur. İstediğiniz kadar dolarla da hainlerle de operasyon yapsanız Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktüremeyeceksiniz, millete diz çöktüremeyeceksiniz." dedi.

Bak, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişimi başta olmak üzere bütün hain girişimlerde milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını, destekçisi olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın başkaları gibi kasetle değil, milletin içinden geldiğini belirten Bak, "Gençlik kollarından, teşkilatlardan gelmiştir. Recep Tayyip Erdoğan her zaman milletle beraber olmuştur. İstediğiniz kadar dolarla da hainlerle de operasyon yapsanız Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktüremeyeceksiniz, millete diz çöktüremeyeceksiniz." diye konuştu.

Bak, sonuna kadar Erdoğan ile yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Muhalefet olsun, dış güçler olsun operasyon yapmaya çalışıyorlar. Hep aynı dili konuşuyorlar, 'Erdoğan gitsin.' Erdoğan gitmeyecek, millet onu seviyor, millet onunla beraber. Birileri istiyor diye Recep Tayyip Erdoğan gitmeyecek, Recep Tayyip Erdoğan milletle beraber, milletin içinden biri. 24 Haziran'da sandıklardan cevap vereceğiz. Rize'den cevap vereceğiz. Rize'de sandıkları patlatacağız."

Yeni bir destan yazacaklarını, kimsenin Erdoğan'a diz çöktüremeyeceği değerlendirmesinde bulunan Bak, "Seçim beyannamesi açıklandı. Diğer adaylar da açıkladı. Bizim beyannamemizin içerisinde dev projeler, eserler var. Sizin neyiniz var? Sadece 'Onu yaptırmayacağız, bunu yaptırmayacağız.' diyorsunuz. Millet ne derse o olacak. 24 Haziran'da da o olacak." ifadelerini kullandı.

- "Her modelin bir kültür edinme süreci vardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da AK Parti'nin her zaman milletin yanında durduğunu, aydınlığa açık, karanlığa kapalı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento oylamasının farklı öneme sahip olduğuna işaret eden Yazıcı, cumhurbaşkanının güçlü parlamentoya ihtiyaç duyacağına dikkati çekti.

Yazıcı, "Biz cumhurbaşkanını seçtik, hükümeti kuracak. Parlamento ne olursa olsun." denilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yanılgıya düşmeyin. Yeni modelde cumhurbaşkanının arkasında ona destek verecek, onunla birlikte uyumlu çalışacak bir parlamento çoğunluğu yoksa sorun olma ihtimali yüksektir. Her modelin bir kültür edinme süreci vardır. Bir teamül hukukunun oluşma süreci vardır." dedi.

Milletin 150 yıldır tartışılan bir hükümet modelini halk oylamasında onayladığını anımsatan Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu modelin teamül hukuku, seçilmiş cumhurbaşkanının arkasında, onunla çalışabilecek bir Meclis çoğunluğunun varlığına bağlıdır. Aziz hemşehrilerim, bunu asla unutmayın. Dolayısıyla bu süreçlerde oyunuzu kullanırken, desteğinizi verirken fantezi anlamına gelebilecek sapmalara, başkalaşmalara asla yol açmayın."

Konuşmaların ardından Rize milletvekili adayları Bak ve Yazıcı ile Muhammed Avcı katılımcıları selamladı.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Bakan Bak: Erdoğan'a ve millete diz çöktüremeyeceksinizBakan Bak: Erdoğan'a ve millete diz çöktüremeyeceksiniz
Akşener: Kardeşim bu üst akıl nedir, ne menem bir şeydir (2)Akşener: Kardeşim bu üst akıl nedir, ne menem bir şeydir (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı AK Parti aday tanıtımı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize

En Çok Okunan Haberler

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Meral Akşener'den flaş dolar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.