İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının 2 aydır meydanlarda olduğunu belirterek, "Dolaşa dolaşa kördüğüm oldular, başları döndü. Millet rağbet eder mi? Ne diyor meydanlarda? 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız.', siz yıkım ekibi misiniz kardeşim, millet size yapılanları yıkın diye mi oy verecek?" dedi.

Yıldırım, Bayındır ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslendi.

Aydın mitinginden İzmir'in Torbalı ilçesine geçerken Bayındır'a da uğramak istediğini dile getiren Yıldırım, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Yıldırım, yarından sonra bayram yaşanacağını, seçimlerdeki desteği konusunda Bayındır'a güvendiklerini kaydederek, "Biliyorsunuz adaylar meydanda dolaşıyor. 2 aydır dolaşıyorlar. Dolaşa dolaşa kördüğüm oldular, başları döndü. Millet rağbet eder mi ? Ne diyor meydanlarda? 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız.', siz yıkım ekibi misiniz kardeşim, millet size yapılanları yıkın diye mi oy verecek?" diye konuştu.