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Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi'nin tahliyesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı: - "Mimar Sinan Üniversitesi'nin, sınav dönemini tamamlamamış olması ve taşınılacak yerin tespit edilmesi amacıyla yapmış olduğu tahliyenin makul bir süre erteleme talebi, Başkanlığımız tarafından uygun görülmüş ve tahliye işlemi Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından bir süreliğine ertelenmiştir"

TBMM Başkanlığı, Mimar Sinan Üniversitesine geçici olarak tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi'nin tahliye işleminin bir süreliğine ertelendiğini bildirdi.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Beşiktaş Kaymakamlığınca, Mimar Sinan Üniversitesi'ne geçici olarak tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’nin bir yıldan fazladır devam eden tahliye süreci neticesinde söz konusu binanın 26 Haziran Salı günü tahliye edeceğinin açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Üniversitenin, sınav dönemini tamamlamamış olması ve taşınılacak yerin tespit edilmesi amacıyla yapmış olduğu tahliyenin makul bir süre erteleme talebi, Başkanlığımız tarafından uygun görülmüş ve tahliye işlemi Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından bir süreliğine ertelenmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere konservatuvarın kapatılması yahut öğrencilerin mağdur edilmesi söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi Mimar Sinan Üniversitesi TBMM Başkanlığı

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