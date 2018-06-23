Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi'nin tahliyesi

TBMM Başkanlığı, Mimar Sinan Üniversitesine geçici olarak tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi'nin tahliye işleminin bir süreliğine ertelendiğini bildirdi.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, Beşiktaş Kaymakamlığınca, Mimar Sinan Üniversitesi'ne geçici olarak tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’nin bir yıldan fazladır devam eden tahliye süreci neticesinde söz konusu binanın 26 Haziran Salı günü tahliye edeceğinin açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Üniversitenin, sınav dönemini tamamlamamış olması ve taşınılacak yerin tespit edilmesi amacıyla yapmış olduğu tahliyenin makul bir süre erteleme talebi, Başkanlığımız tarafından uygun görülmüş ve tahliye işlemi Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından bir süreliğine ertelenmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere konservatuvarın kapatılması yahut öğrencilerin mağdur edilmesi söz konusu değildir." ifadesine yer verildi.
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