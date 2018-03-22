Domaniç Belediyesi kandil simidi dağıttı

Kütahya’nın Domaniç Belediyesi, Regaip Kandili münasebetiyle, esnaflara ve öğle namazı çıkışı, camilerde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kandilin ruhuna uygun, vatandaşlara ikramda bulunmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, “Belediyemiz tarafından hazırlanan kandil simidi ekiplerimizce vatandaşlara dağıtımı yapılıyor. Her türlü istismar ve sömürüden uzak, insanca ve hakça bir hayat ile gönül dünyamızın daha da huzur bulacağı Regaip Kandili’nin ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa esenlikler, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Regaip Kandili nedeniyle yapılan simit dağıtımı halkın memnuniyetiyle karşılandı. (TY-EFE)