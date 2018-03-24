Domaniç Belediyesi’ne vidanjör

Domaniç Belediyesi’ne, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vidanjör kamyonu hibe edildi.
Araç filosuna bir yenisini ekleyen Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, belediyenin ve vatandaşların ihtiyaçları bir bir giderileceğini belirtti.
Başkan Ertürk, “Göreve geldiğimizden beri araç filomuzu geliştirerek vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışıyoruz. Yeni aracımızla altyapıdan kaynaklanan tıkanmaları çok rahatlıkla açacağız. Bu aracın belediyemize hibe edilmesini sağlayan başta MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’ye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a, Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’a ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür ederim. Allah kazasız belasız iyi günlerde kullanmak nasip etsin ”dedi.(TY-EFE)
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