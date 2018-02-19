Domaniçli gençlerden vefa

Domaniç AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Anılcan Açıkgöz ve yönetim kurulu üyeleri, Domaniç AK Parti kurucu üyelerini ziyaret etti.
Başkan Açıkgöz, yaptığı açıklamada, “Domaniç AK Parti Gençlik Kolları olarak, kurucu üyelerimize nezaket ziyaretleri yaptık. Partimizin İlçe teşkilatı oluşumunda sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletip bundan sonraki çalışmalarımızda kendilerinin engin görüşlerine müracaat edeceğimizi vurguladık. Bu güne kadar yapmış ve sunmuş oldukları fikir ve çalışmalarından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunarız” dedi.(TY-EFE)
Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...
Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin
Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez
Türkiye'yi art arda sarsan haberlerle ilgili hükümet harekete geçti
Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...
Alacağını istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur
Selahattin Demirtaş'a kötü haber
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları
Bu fotoğraflar kafaları allak bullak ediyor
Türk kadın pilot sanal alemi salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum