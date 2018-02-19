Domaniçli gençlerden vefa

Domaniç AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Anılcan Açıkgöz ve yönetim kurulu üyeleri, Domaniç AK Parti kurucu üyelerini ziyaret etti.

Başkan Açıkgöz, yaptığı açıklamada, “Domaniç AK Parti Gençlik Kolları olarak, kurucu üyelerimize nezaket ziyaretleri yaptık. Partimizin İlçe teşkilatı oluşumunda sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletip bundan sonraki çalışmalarımızda kendilerinin engin görüşlerine müracaat edeceğimizi vurguladık. Bu güne kadar yapmış ve sunmuş oldukları fikir ve çalışmalarından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunarız” dedi.(TY-EFE)