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"Dosta, düşmana Türkiye'nin gücünü göstereceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "16 yıllık iktidarımızda Türkiye'yi yeniden inşa ettik, çözülemez denen kronikleşmiş sorunları çözdük. Günü kurtaran değil, geleceği kuran bir vizyonla, bize verilen iktidar gücünü milletimizin ve devletimizin refahı ve geleceği için kullandık" - "2002 yılında sadece 120 milyar liralık bütçemiz varken bugün 763 milyar liraya yükselen bir bütçe var. Örnekleri çok daha fazla artırabilirim ancak sadece bu birkaç başlık bile, AK Parti'nin Türkiye için neyi hedeflediğinin göstergesidir" - "İşte bu istikrarlı yükselişimizi, 2023 hedefimize ulaşarak taçlandıracağız. Dosta, düşmana Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. 2023 hedeflerine ulaştığımızda koşumuz bitmeyecek"

KARS (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "16 yıllık iktidarımızda Türkiye'yi yeniden inşa ettik, çözülemez denen kronikleşmiş sorunları çözdük. Günü kurtaran değil, geleceği kuran bir vizyonla, bize verilen iktidar gücünü milletimizin ve devletimizin refahı ve geleceği için kullandık." dedi.

Özlü, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kars Harakani Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekil Selahattin Beyribey ile diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Özlü, Kars DSİ Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda katıldığı AK Parti Siyaset Akademisi'nde, akademinin Türkiye'yi geleceğe taşıyacak kadroları yetiştirmek için hayata geçirildiğini söyledi.

Bilginin tek hakim güç olduğunu, siyaseti bilgiden bağımsız şekilde düşünemeyeceklerini vurgulayan Özlü, "Nasıl ki bilimin ve teknolojinin merkezine Ar-Ge ve inovasyonu koyduysak siyasetimizi de bu iki kavramla güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Özlü,16 yıldır pek çok ilke damga vuran AK Parti'nin kurumsallaştırdığı ve sürekli hale getirdiği Siyaset Akademisi ile de yine farkını ortaya koyduğunu ifade etti.

- "2023'te Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girecek"

Türkiye'nin 24 Haziran'da önemli bir dönüm noktasına hızla yaklaştığını belirten Özlü, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin önemine dikkati çekti.

"Türkiye'yi bu kritik virajdan başarıyla geçirecek kadrolar sizlersiniz." diyen Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En alttan en üste, AK Parti teşkilatlarında görev alan, partimize gönül verenler, tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. 24 Haziran seçimleri, AK Parti kadrolarının, her zamanki çalışkanlığı, vatan sevgisi, hizmet inancı sayesinde mutlaka başarıyla tamamlanacaktır. 16 yıllık iktidarımızda Türkiye'yi yeniden inşa ettik, çözülemez denen kronikleşmiş sorunları çözdük. Günü kurtaran değil, geleceği kuran bir vizyonla, bize verilen iktidar gücünü milletimizin ve devletimizin refahı ve geleceği için kullandık. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 2023 yılını, büyük gelecek vizyonumuzun ilk durağı kabul ettik.

2023 hedeflerimizi belirleyip ülkemizi o hedefe taşımak için tüm projeksiyonumuzu hazırladık. İnşallah 2023'te Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girecek, bölgesel lider ve küresel oyuncu olarak hak ettiği yeri alacak."

Kişi başına düşen milli gelirin 16 yıl önce 3 bin 500 dolar olduğunu, şimdi ise 11 bin dolara çıktığını anlatan Özlü, 2018'de 170 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını anımsattı.

Özlü, Türkiye'de ihracat yapan il sayısının bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az iken bugün 81 ilin tamamının ihracat potansiyeline kavuştuğunu belirterek, dünyada pek çok ülke ekonomik krizlere yenilirken Türkiye'nin istikrarlı şekilde büyüdüğünü söyledi.

- "Bütçe 6 kat büyüdü"

Bütçeyi 6 kat büyüttüklerini dile getiren Özlü, "2002 yılında sadece 120 milyar liralık bir bütçemiz varken bugün 763 milyar liraya yükselen bir bütçe var. Örnekleri çok daha fazla artırabilirim ancak sadece bu birkaç başlık bile, AK Parti'nin Türkiye için neyi hedeflediğinin göstergesidir. İşte bu istikrarlı yükselişimizi, 2023 hedefimize ulaşarak taçlandıracağız.
Dosta, düşmana Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. 2023 hedeflerine ulaştığımızda koşumuz bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

Özlü, kutlu yürüyüşlerinin kesintisiz devam edeceğine dikkati çekerek, "Belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirirken geçeceğimiz en önemli sınav, 24 Haziran seçimleri olacak.
O yüzden bütün AK Parti'li kardeşlerimin, 24 Haziran'ı bu büyük hedefler doğrultusunda düşünmesini ve ona göre çalışmasını istiyorum.
Unutmayınız, bizim durmak ya da yorulmak gibi bir lüksümüz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin "Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi Türkiye'yi" inşa etmek olduğunu vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Bunun içindir, bütün ekonomi politikalarımızın merkezine bilimi, teknolojiyi ve sanayileşmeyi koyuyoruz. Bilim, teknoloji ve sanayide bir sıçrama yaparak, 'büyük ve güçlü Türkiye' hedefine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. 'Bölgesel bir güç ve küresel bir oyuncu' olma iddiasındayız. Bu iddiamızı, bilim ve teknolojiyle destekleyeceğiz. Hiçbir zaman çıtamızı düşürmeden yolumuza devam edeceğiz. Devlet ve millet olarak bu öz güvene sahibiz. Tarih boyunca da bilimden sanata, medeniyetten devlet idaresine, ekonomiden siyasete her alanda öncülük yaptık. Bundan sonra da Türkiye'yi daha ileri taşıyacak politikaların oluşturulmasında ve takibinde hassas davranmaya devam edeceğiz."

Özlü, Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek, Türkiye'nin geleceği ve güvenliği için kendi gücüyle terör odaklarını temizlediğini sözlerine ekledi.

Toplantı, basına kapalı devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti bilim Kars Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Siyaset Akademisi

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