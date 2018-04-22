"Dosta, düşmana Türkiye'nin gücünü göstereceğiz"

KARS (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "16 yıllık iktidarımızda Türkiye'yi yeniden inşa ettik, çözülemez denen kronikleşmiş sorunları çözdük. Günü kurtaran değil, geleceği kuran bir vizyonla, bize verilen iktidar gücünü milletimizin ve devletimizin refahı ve geleceği için kullandık." dedi.

Özlü, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Kars Harakani Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekil Selahattin Beyribey ile diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Özlü, Kars DSİ Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda katıldığı AK Parti Siyaset Akademisi'nde, akademinin Türkiye'yi geleceğe taşıyacak kadroları yetiştirmek için hayata geçirildiğini söyledi.

Bilginin tek hakim güç olduğunu, siyaseti bilgiden bağımsız şekilde düşünemeyeceklerini vurgulayan Özlü, "Nasıl ki bilimin ve teknolojinin merkezine Ar-Ge ve inovasyonu koyduysak siyasetimizi de bu iki kavramla güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Özlü,16 yıldır pek çok ilke damga vuran AK Parti'nin kurumsallaştırdığı ve sürekli hale getirdiği Siyaset Akademisi ile de yine farkını ortaya koyduğunu ifade etti.