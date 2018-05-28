Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Yerli ve milli silahlarımızla dosta güven düşmana kaygı veriyoruz. 24 Haziran'dan sonra da bütün hızıyla bu projeleri gerçekleştirip savunma sanayisinde yüzde 90'lara, yerli ve ve milli silahlara varmak istiyoruz. Birçok proje de devam ediyor. Onun için AK Parti'nin yola devam etmesi lazım." dedi. Bakan Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarıyla Malatya'nın Arapgir ilçesini ziyaret etti. AK Parti ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Tüfenkci, millete hizmet yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 81 milyonu bir ve kardeş olarak gördüklerini, Türkiye'yi büyütmenin gayreti ve hesabı içerisinde olduklarını ifade etti. Seçimlerin önemine işaret eden Tüfenkci, "AK Parti'nin bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler ortada. Biz laf üretmiyoruz, eserlerimizle, icraatlarımızla, yaptıklarımızla övünüyoruz, 'yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diyoruz. Gittiğimiz her yerde AK Parti'nin imzası var. Kim ne derse desin, kim hangi oyunu kurursa kursun, hangi planı yaparsa yapsın, oyun bozucuların en büyüğü Allah'tır. Allah'ın da bir hesabı var, milletin de bir hesabı var." diye konuştu.

- "Bu sisteme 'evet' diyen AK Parti" Tüfenkci, esnafı, çiftçiyi büyütmek için, ihracatı daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu sisteme 'evet' diyen AK Parti. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesi noktasında da liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterdik ve onun arkasından yol alıyoruz. Onlar kendi partilerine genel başkan yapmadıkları adamı Türkiye'ye layık görüyorlar. Muharrem İnce televizyon programında anlatıyor, 'Almanya'ya gittim, BMW fabrikasını gezdim, mükemmeldi, onun için endüstri 4.0'a geçeceğiz'. O bilmiyor ki Türkiye endüstri 4.0'a çoktan geçti. Ey Muharrem İnce Almanya'daki BMW fabrikasını gezeceğine gel Türkiye'deki İHA'ların SİHA'ların, ATAK helikopterlerinin üretildiği fabrikaları gez, Türkiye çağı nereden yakalamış onu gör." - "Dosta güven düşmana kaygı veriyoruz" Türkiye'nin kendi silahının yüzde 68'ini yerli ve milli ürettiğini belirten Tüfenkci, "Eğer bunları üretemeseydik hemen sınırımızın yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı Afrin'de operasyon yapamazdık, Fırat Kalkanı operasyonunu yapamazdık. Yerli ve milli silahlarımızla dosta güven düşmana kaygı veriyoruz. 24 Haziran'dan sonra da bütün hızıyla bu projeleri gerçekleştirip savunma sanayisinde yüzde 90'lara, yerli ve ve milli silahlara varmak istiyoruz. Birçok proje de devam ediyor. Onun için AK Parti'nin yola devam etmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

- "Ayıptır, yazıktır, günahtır" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise Arapgir ilçesinin AK Parti'ye verdiği desteğin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, "24 Haziran seçimleri Türkiye tarihinin en önemli seçimidir." dedi. Çalık, uluslarası güçlerin Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını belirterek, şöyle devam etti: "Kılıçdaroğlu dönmüş Türkiye'yi Avrupa'yı şikayet ediyor. Yatırımcılara 'Türkiyeye gelip yatırım yapmayın' diyor. Ekonomik kriz çıkarmak için her biri kendi alanında beraberce, ortakça çalışma yapıyorlar. Uluslarası güçler, ana muhalefet başta olmak üzere, kirli ittifakın ortakları beraberce Türkiye'yi yerle yeksan etmek için mücadele ediyor. Dolar 4,80-5 lira oldu, adamlar neredeyse göbek atacaklar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Sizin partinizin adında halk var, siz bir de tuttunuz milletin ittifakını kurdunuz. Ona millet ittifakı değil, sizin gibi milletin sesini dinlemeyen, adında halk olmasına rağmen halkını dinlemeyen partilerin ittifakına, olsa olsa milliyetsiz ittifaklar denir. Biz milli ve yerli ittifakların hep yanında durduk, durmaya da devam edeceğiz."